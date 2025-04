Metallica : le réalisateur de "Sinners" très influencé par un de leurs morceaux cultes

En même temps, on n'est pas étonnés de voir Metallica influencer le cinéma d'horreur !

On l'a tous constaté ces dernières années, mais le rock et le metal ont eu une véritable influence dans la pop culture. Que ce soit dans le cinéma, dans la musique, même dans la peinture, l'esprit rock s'est infiltré un peu partout. Récemment, c'est Metallica qui a fait jouer son influence, et c'est bien normal : c'est probablement le groupe de metal le plus connu au monde. Logique de les retrouver dans la bouche du réalisateur du film "Sinners", sorti il y a quelques jours.

Car le film donne dans le registre de l'épouvante / aventure, et on imagine tout à fait une œuvre de metal influencer les réalisateurs de films d'horreur, avec leurs codes parfois un peu sataniques (surtout dans un but de provocation) et leurs ambiances qui peuvent être pesantes. Ryan Googler, réalisateur et scénariste de "Sinners", qui vient de sortir en salles, a d'ailleurs affirmé qu'une chanson de Metallica en particulier avait joué un rôle dans son esprit lors de la fabrication du film.

Je voulais que le film ressemble à une chanson, alors j'ai utilisé "One" de Metallica.

Lors d'une interview accordée au San Francisco Chronicle, le réalisateur a expliqué qu'il avait voulu retranscrire l'intensité et la structure narrative du morceau dans son film. D'ailleurs, on peut retrouver quelques similitudes dans les deux œuvres, puisqu'à l'image de "One", "Sinners commence par être intense, puis devient mélodique et prend un tournant complètement fou. Mais une fois le film terminé, on se rend compte que tout était déjà écrit d'avance".

D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Lars Ulrich a participé à la bande originale du film sur le morceau "Hole Up 'Til Sunrise".