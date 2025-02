Slayer : Kerry King annonce une très mauvaise nouvelle concernant l'album

Le guitariste de Slayer a de mauvaises nouvelles sur l'avenir du groupe...

Kerry King, le guitariste du légendaire groupe de trash metal Slayer, a de nombreuses actualités en ce moment. L'artiste de 60 ans a récemment fait le tour des médias, pour discuter musique, et notamment donner ses fameux "top 5" des meilleurs guitaristes, ou des meilleurs albums. Des avis toujours intéressants pour les passionnés de metal, d'autant qu'ils viennent d'un véritable spécialiste. Mais cette semaine, c'est pour une mauvaise nouvelle qu'il va faire parler de lui : le nouvel album de Slayer ne verra probablement jamais le jour.

Il était invité dans le podcast Talk Louder, pendant lequel il est revenu sur l'avenir de Slayer. Alors qu'il avait annoncé qu'ils allaient se réunir pour une série de concerts, il a été interrogé sur l'éventualité d'un nouvel album du groupe. Malheureusement, Kerry King est sans appel : il n'y en aura probablement pas.

Je peux dire à 99,9% que non. J’ai désormais un nouveau projet musical et je ne vais pas l’abandonner.

Quand il mentionne son nouveau projet musical, le guitariste fait référence à son aventure solo, lui qui a sorti un nouvel album en 2024, "From Hell I Rise". Concernant une éventuelle tournée de Slayer, là encore, Kerry King avait été catégorique en décembre dernier : "Nous ne repartirons jamais en tournée. Nous ne ferons plus jamais d’album. Notez bien ce que je dis : plus de tournée, plus d’album". Clap de fin pour Slayer, donc, on dirait bien que la page est définitivement tournée.