Slayer : Kerry King revient sur l’influence d’Eddie Van Halen

Kerry King, le guitariste de Slayer, a récemment partagé ses réflexions sur l'influence d'Eddie Van Halen. Il a évoqué son émerveillement face au talent d'Eddie Van Halen durant ses débuts musicaux.

Il a révélé avoir assisté à plusieurs concerts du groupe : "Au début, c’est sûr. Je pense que je les ai vus six fois pendant les tournées des quatre premiers albums. Je me plaçais toujours au premier rang avec des jumelles, non seulement pour apprécier les chansons que j’aimais, mais aussi pour analyser ce qu’il jouait et essayer de comprendre ce qu’il faisait."

Cependant, malgré cette admiration, Kerry King a progressivement perdu de l’intérêt pour Van Halen. Il a expliqué que cette baisse d’admiration est survenue lorsque le groupe a commencé à évoluer vers un son plus commercial : "Puis ils sont devenus davantage un groupe pop, et j’ai arrêté d’aller à leurs concerts. Je n’en avais plus rien à faire."

Cette transition, d'un hard rock explosif à une musique plus grand public, a marqué un tournant dans la perception que King avait du groupe. Il regrette cependant de n’avoir jamais rencontré Eddie : "Je ne l’ai jamais rencontré. Il n’y a pas beaucoup de personnes pour lesquelles je peux dire ça, mais Eddie est l’une d’entre elles. Nous fréquentions simplement des cercles différents."