Slayer : Kerry King dévoile son top5 des "albums parfaits" de metal

Le guitariste de Slayer a dévoilé ses 5 albums de metal et de hard rock préférés.

Il y a encore quelques années, lorsque des magazines spécialisés livraient leur "top 5", ou "top 100" des meilleurs albums de tous les temps selon tel ou tel critère, ça avait encore un peu d'impact. Mais maintenant que tout le monde est connecté autour de la Terre, et que les artistes et les fans sont en contact direct via les réseaux sociaux, ces classements ont de moins en moins d'impact. Le plus intéressant, ce serait finalement de laisser les artistes parler eux-mêmes de leur musique et de leurs influences. Kerry King, légendaire guitariste du groupe Slayer, vient d'ailleurs de dévoiler les 5 albums qu'il considère comme "parfaits".

Un vrai puriste

A 60 ans, après une carrière qui dure déjà depuis le début des années 1980, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part de Kerry King qu'un top 5 qui fait la part belle aux "grands classiques" du metal et du hard rock. Rien de révolutionnaire, mais si vous voulez faire découvrir l'univers metal/Hard Rock à un proche ou à votre enfant, ces disques sont une bonne piste pour commencer ! Lors de son passage dans le podcast Lipps Service with Scott Lipps, le guitariste de Slayer a donc dévoilé sa sélection, avec, en premier nom, l'album "Stained Class" de Judas Priest.

Un album sorti en 1978, qui marque le moment où, selon Kerry King, "Judas Priest a trouvé le son qui allait définir le groupe", et qui marque d'ailleurs le sommet de leur popularité. On retrouve ensuite Black Sabbath dans ce top 5, avec l'album "Sabotage", sorti en 1975, qui a quelque chose de spécial avec un côté très badass qu'on retrouve tout le long du projet.

Le troisième nom d'album parfait qui lui vient à l'esprit, c'est "Powerage" d'AC/DC, sorti en 1978, leur premier album avec Cliff Williams à la basse. Ensuite, Kerry King déclare qu'il est très fan de "The Number of The Beast", album culte d'Iron Maiden sorti en 1982. Un groupe qui méritait forcément de terminer dans le top 5, même si l'artiste hésitait entre deux albums : "C’est un choix difficile entre Killers et The Number Of The Beast, mais du début à la fin, ce dernier est plus solide".

Enfin, le dernier nom de ce top 5, c'est évidemment "Master Of Puppets", de Metallica, sorti en 1986 et qui est évidemment une référence musicale pour tout vrai fan de hard rock et de metal qui se respecte. On peut dire que Kerry King a des goûts excellents, et ça nous donne un peu envie de réécouter tout ça. Et vous?