Slayer : Kerry King dévoile son top 5 des meilleurs guitaristes

Quand une légende juge d'autres légendes de la guitare, on s'assoit et on écoute.

Si on devait ne retenir qu'un seul instrument qui caractériserait le rock et tous les genres qui en découlent, ce serait probablement la guitare. Objet mythique, qui a accompagné les carrières de tous les plus grands groupes de rock ou de metal, la guitare fascine. Un peu injuste pour les bassistes, les chanteurs ou ceux qui jouent de la batterie, mais c'est bien la guitare qui attire tous les regards et qui s'envole dans des solos mémorables. Kerry King, grand virtuose de la guitare qui a marqué les esprits avec Slayer, a dévoilé son top 5 des meilleurs guitaristes de tous les temps, et il a du goût !

Du très beau monde, mais pas Jimi Hendrix

On préfère prévenir tous les nostalgiques de l'époque Woodstock avant de commencer la liste : Jimi Hendrix n'y figure pas. Cela peut surprendre, mais une fois qu'on a vu le top 5 de Kerry King, difficile de trouver une place pour le brave Jimi. King aura quand même cité 5 noms, et le premier qui lui est venu est celui de Ritchie Blackmore, qui était notamment connu en tant que guitariste de Deep Purple, qualifié de pilier du hard rock.

Ensuite, Tony Iommi, de Black Sabbath, a lui aussi droit à sa place dans le top 5, en tant que "créateur du heavy metal", un titre assez mérité. Eddie Van Halen, qui est décidément dans toutes les bouches cette semaine, a lui aussi son coin réservé dans le top 5 des meilleurs guitaristes de tous les temps, car il a insufflé une véritable révolution technique dans la musique avec son style unique.

Glenn Tipton, guitariste des Judas Priest, est le chouchou de ce top 5 pour Kerry King : "Probablement mon préféré. Il est trop souvent sous-estimé pour ses solos révolutionnaires et sa contribution au metal". Enfin, Zakk Wylde et sa longue chevelure blonde ont eux aussi bien mérité leur place dans la liste. D'ailleurs, Kerry affirme que Zakk est un de ses amis proches, et une véritable bête de scène.

Un top 5 assez orienté metal et scène, donc, mais en même temps, on n'en attendait pas moins de la part du guitariste de Slayer, groupe dont la musique se vit beaucoup mieux en live que dans un casque ou avec un système son, même à la pointe de la technologie.