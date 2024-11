Zakk Wylde : son incroyable performance sur l'hymne américain lors d'un match de NFL

Le guitariste d'Ozzy Osbourne et de Black Label Society a encore bluffé tout le monde par son talent.

Une semaine très politique

Vous en avez sûrement entendu parler, mais cette semaine, toute l'attention du monde était concentrée sur le résultat des élections présidentielles américaines, remportées par Donald Trump de manière assez large, au terme d'une campagne encore bien ridicule et ordurière des deux côtés. Forcément, les élections sont souvent un prétexte pour jouer l'hymne national très souvent, pour les patriotes américains qui aiment la musique et les hymnes. Cette semaine, il y a justement un artiste qui s'est démarqué sur le sujet : Zakk Wylde, qui a joué une incroyable reprise de l'hymne américain à la mi-temps d'un match de football américain.

Une performance symbolique

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un artiste américain fait le buzz en reprenant "Star-Sprangled Banner", le nom officiel de l'hymne américain. On se souvient notamment de l'incroyable performance de Jimi Hendrix, lors du festival de Woodstock, et de sa reprise qui est rentrée dans l'Histoire. Zakk Wylde pourrait lui aussi avoir droit à sa place dans les musées, pour sa reprise très technique et spectaculaire, même si elle a évidemment moins de portée politique.

C'est à la mi-temps d'un match de NFL entre les Seahawks de Seattle (à domicile) et les Rams de Los Angeles que le guitariste s'est illustré. Seul sur la scène, avec sa guitare noire et rouge en main, a donné tout ce qu'il pouvait en restant dans le thème du shred-metal, son style de prédilection, spectaculaire et difficile à appréhender pour les non-initiés. On comprend mieux pourquoi il a été choisi pour devenir le guitariste officiel d'Ozzy Osbourne pendant plus de 15 ans : le gars est tout simplement un crack !