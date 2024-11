Black Sabbath et Adidas dévoilent une grande collaboration avec Aston Villa

Une collection en édition limitée qui devrait ravir les fans de football et de metal.

Adidas à la conquête du metal

Alors que ces 20 dernières années, les marques semblent s'être concentrées sur les rappeurs pour faire des partenariats avec des artistes du domaine musical, certaines se sont enfin souvenues qu'il existait aussi un grand nombre de fans de rock, hard rock ou de metal qui sont également de grands amateurs de mode. Il y a quelques semaines, on apprenait d'ailleurs la sortie d'une collaboration entre Korn et Adidas. Cette semaine, la marque allemande aux trois bandes a remis le couvert, dans une collab' cette fois plus orientée football, entre Adidas, Black Sabbath, et Aston Villa.

Le violet et le noir à l'honneur

Pour ceux qui ne s'intéressent pas trop au foot, à la mode ou à l'histoire de Black Sabbath, une collaboration entre un groupe de rock/heavy metal, une marque allemande et un club anglais, n'a pas beaucoup de sens. Pourtant, cette collection suit une certaine logique, puisque Black Sabbath est un groupe originaire de Birmingham, ville anglais dont le club le plus connu est... Aston Villa ! C'est donc tout sauf un hasard si Adidas a décidé de créer cette petite capsule.

Une collection qui sort en édition limitée à 250 exemplaires et qui contient notamment des maillots, designés spécialement pour l'occasion, et affichant de belles couleurs, violet et noir, pour rendre hommage à l'univers de Black Sabbath. Ces maillots ont fait leur entrée officielle sur les terrains le 30 octobre, lors du match à domicile entre Aston Villa et Crystal Palace.

A côté des maillots en édition limitée, une paire de crampons Adidas Predator a également été redessinée aux couleurs du club et du groupe. Elles ont même été renommées "Preds of Darkness" spécialement pour l'occasion, en hommage à Ozzy Osbourne et son célèbre surnom. Elles ont été peintes à la main par Jordan Dawson. Voilà une collaboration qui devrait faire plaisir à tous les fans de football et de rock bien dur !