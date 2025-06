Black Sabbath : le concert d'adieu du groupe sera diffusé en direct à travers toute la planète

En même temps, Ozzy Osbourne et ses potes qui disent adieu à la scène, c'est clairement un évènement d'importance planétaire.

Après plus de 50 ans de carrière, l'heure est venue pour les membres de Black Sabbath de tirer leur révérence et de mettre fin à l'aventure. Le 5 juillet 2025 va avoir lieu un évènement à la fois incroyable, et très triste : tous les membres fondateurs du groupe, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward et Geezer Butler vont se réunir pour donner un dernier concert qui signera l'arrêt du groupe, une bonne fois pour toutes. Et pour faire plaisir aux nombreux fans de Black Sabbath à travers le globe, l'évènement sera diffusé en direct dans le monde entier !

Il s'agit d'un évènement majeur qui va sans aucun doute faire l'actualité auprès de touts ceux qui suivent ce qui se passe dans le rock. 20 ans après la dernière réunion officielle des membres de fondateurs de Black Sabbath (2005), l'équipage va se rendre à Birmingham pour un dernier tour de piste. Et pour leur dire adieu, de nombreuses légendes seront présentes : Metallica, Tool, Guns N'Roses, Slayer, Alice in Chains, Gojira, Mastodon, sous la direction de Tom Morello de Rage Against The Machine. Bref, un véritable casting de luxe. Seuls les membres de Judas Priest manqueront finalement à l'appel.

Evidemment, ceux qui n'ont pas pu se procurer un billet pour assister à ce qui va être une des plus grandes journées de l'histoire du metal sont nombreux, et ils peuvent se rassurer. Ils pourront tout de même assister à l'évènement en live, puisqu'il sera diffusé sur la plateforme https://backtothebeginning.com/ créée spécialement pour l'occasion. La diffusion débutera à 16h le 5 juillet, et sera disponible en VOD pendant 48h après l'évènement.

Attention toutefois : l'accès au stream ne sera pas gratuit, on vous conseille de vous renseigner sur le site de diffusion si ça vous intéresse.