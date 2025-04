Iron Maiden : Bruce Dickinson totalement bluffé par le niveau du nouveau batteur !

On peut dire que c'est un pari gagnant !

Iron Maiden est de retour, plus prêt que jamais à faire rugir les amplis ! Alors que le groupe légendaire s’apprête à célébrer ses 50 ans de carrière avec un documentaire et un livre très attendus, il s’échauffe déjà en studio pour sa prochaine tournée "Run For Your Lives", dont le coup d’envoi sera donné le 27 mai à Budapest.

Mais une nouveauté de taille anime ces répétitions : l’arrivée de Simon Dawson, le nouveau batteur qui a récemment succédé à Nicko McBrain. Et visiblement, il n’a pas mis longtemps à convaincre le frontman Bruce Dickinson, totalement bluffé par son niveau.

Lors d’une conversation avec Ryan J. Downey à l’Institut des Musiciens de Hollywood, le chanteur est revenu avec enthousiasme sur les premières répétitions avec Simon :

“Honnêtement, j’ai été agréablement surpris. On a enchaîné l’intégralité du set sans pause. Ce type n’avait jamais répété avec le groupe. Il s’est juste pointé avec Maiden, et c’était bon, tout était en place. Je me suis dit : ‘Mon Dieu, on pourrait faire un concert ce soir si on devait. C’est dingue.’”

Une telle alchimie instantanée n’est pas due au hasard. Si Simon Dawson a été choisi, c’est aussi parce qu’il ne cherchait pas à imiter Nicko McBrain, comme l’a souligné Bruce Dickinson :

“Tu ne peux pas remplacer Nicko. Il ne faut même pas essayer. On ne voulait pas un clone. On voulait un batteur qui joue les morceaux à sa manière.”

Mieux encore, le chanteur légendaire va jusqu’à faire un parallèle flatteur entre Simon et Clive Burr, batteur emblématique du groupe, disparu en 2013 :

“Si je fermais les yeux à certains moments, j’avais l’impression que Clive était de retour. Il a ce feeling, ce swing, cette touche de big band. Il a les mêmes influences.”

Entre passion, nostalgie et renouveau, Bruce Dickinson ne cache pas son impatience de démarrer cette nouvelle aventure scénique :

“C’est comme un tout nouveau chapitre avec Simon, et j’ai hâte. Il n’y a aucune honte à ça. On fait de notre mieux pour la musique.”

Une chose est sûre : Iron Maiden s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, et les fans n’ont qu’à bien se tenir… le phénix du heavy metal est loin d’avoir dit son dernier mot !