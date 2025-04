Iron Maiden : Bruce Dickinson révèle quand il a compris que le groupe allait "devenir énorme"

Alors qu'il n'était pas encore dans le groupe, le chanteur d'Iron Maiden a vite compris qu'ils allaient devenir des légendes.

Aujourd'hui, alors qu'Iron Maiden fête ses 50 ans, c'est une évidence pour tout le monde que ce groupe est entré dans la légende du rock et du metal, avec plus de cent millions d'albums vendus. Dont certains auront véritablement marqué l'histoire, comme "The Number of The Beast", "Piece Of Mind", "Powerslave" et bien d'autres. Des albums auxquels Bruce Dickinson a participé à chaque fois, lui qui est pourtant le quatrième chanteur du groupe dans l'ordre chronologique. Mais bien avant de rejoindre l'équipe, le chanteur savait déjà que le groupe allait entrer dans l'histoire.

Comme Iron Maiden fête ses 50 ans, les membres multiplient les interviews, notamment Bruce Dickinson, qui adore parler et se remémorer de vieux souvenirs. Le chanteur s'est confié au micro de Metal Hammer, et a expliqué que même avant de rejoindre la bande, il en ressentait déjà le potentiel. Car il avait eu la chance de les voir sur scène en 1980, à Londres, le même soir où il devait jouer avec son groupe Samson. Pas facile de passer après Iron Maiden :

Tous ces fans de Maiden sont arrivés, puis dès que Maiden a terminé, ils se sont barrés, nous laissant jouer devant une centaine de personnes. J’ai pensé : 'Il se passe quelque chose avec ce groupe. Je crois qu’ils vont devenir énormes.'

On comprend mieux pourquoi il n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé de rejoindre le groupe, après le départ de Paul Di'Anno. C'est toutefois un peu grâce à Bruce que Iron Maiden va connaître une véritable renommée internationale, après la sortie des trois albums cités plus haut dans l'article.

On se permet de rappeler que pour les 50 ans du groupe, Iron Maiden a annoncé plein de choses, comme un documentaire, un livre, mais aussi des concerts, dont un qui aura lieu en France aux Eurockéennes, à Belfort, le 3 juillet prochain.