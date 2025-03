Iron Maiden : Adrian Smith révèle son morceau préféré du groupe

Et ce n'est pas celui que l'on croit !

Iron Maiden est encore bien présent après 50 ans de carrière ! Malgré quelques chamboulements dans le groupe, notamment avec le changement de batteur durant la tournée, l’atmosphère reste au beau fixe. À tel point que le groupe va bientôt sortir un livre et un documentaire pour célébrer cet impressionnant anniversaire. Le groupe soutenu par Alice Cooper qui milite une arrivée pour le "Rock Hall Of Fame" montre qu'il a marqué l’histoire du rock avec des classiques que l’on n’entend plus beaucoup aujourd’hui.

Et pour le coup, Adrian Smith, le guitariste mythique du groupe, a donné son avis. Celui qui est là depuis les débuts du groupe – malgré une pause entre 1990 et 1999 – vient de révéler son morceau préféré d’Iron Maiden… et ce n’est peut-être pas celui auquel on s’attendait :

“L’un de mes morceaux préférés a toujours été Wrathchild. C’est un super titre. Ce n’est pas le plus facile à jouer, curieusement. Ce riff est un peu bizarre. Mais j’aime vraiment cette chanson.”

Un choix intéressant, car Wrathchild, issu de l’album Killers (1981), est un des premiers morceaux marquants du groupe, mettant en avant l’énergie brute et le style unique d’Iron Maiden.

Et vous, quel est votre morceau préféré du groupe ?