Alice Cooper, très cash sur Iron Maiden : "Ils méritent leur place au Rock Hall"

Photo d'Alice Cooper et Bruce Dickinson, page Facebook @Fans of iron maiden

Le chanteur n'en démord pas : Iron Maiden doit être intronisé !

Alice Cooper, meilleur soutien et ambassadeur d'Iron Maiden

Ce qui est beau dans le rock et le métal, c'est le soutien sans failles que certains artistes peuvent s'apporter, et parfois sans même que les principaux concernés ne l'aient demandé. C'est le cas notamment d'Alice Cooper, très engagé pour qu'un de ses groupes fétiches, Iron Maiden, soit intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, prestigieuse institution qui célèbre le meilleur du rock. Interrogé lors d'une interview à bord d'une Rock Legends Cruise - croisière où le rock est mis à l'honneur - le musicien a largement exprimé son point de vue sur ses collègues britanniques : pour lui, c'est une évidence, lui qui a été intronisé en 2011 :

“Iron Maiden [mérite sa place au Rock Hall]. Je veux dire, franchement — comment ignorer Iron Maiden ? Ils ont leur propre armée de fans là-dehors.” - Alice Cooper

Si le groupe a déjà été nominé en 2021 et en 2023, le fait qu'Iron Maiden n'ait toujours pas été intronisé suscite beaucoup de questionnements chez les fans, notamment parce que le groupe est une figure incontournable du heavy metal dans le monde entier, et ce depuis presque 50 ans.

Un enthousiasme mitigé pour Iron Maiden

Pourtant, l'énergie déployée par Alice Cooper pour qu'une telle chose arrive semble en léger décalage avec les envies réelles des membres d'Iron Maiden, qui n'ont pas du tout le même enthousiasme pour le Rock Hall. D'ailleurs, le chanteur et leader emblématique du groupe, Bruce Dickinson, n'a jamais eu de problèmes à critiquer ouvertement l'institution, n'hésitant pas à la qualifier de “vulgaire et totalement inutile”. Des propos forts, qui pourraient expliquer pourquoi le groupe n'a toujours pas trouvé sa place au Hall of Fame, et ce malgré leur popularité.

En attendant, cette absence de nomination n'empêchera pas le groupe de repartir en tournée, avec plusieurs festivals à partir du mois de juin.