Rock And Roll Hall of Fame : Paul McCartney soutien Joe Cocker

La légende a récemment pris la parole !

Quand il s'agit de défendre les légendes du rock, Paul McCartney répond toujours présent ! Celui qui va publier un livre sur son propre groupe, les Wings, a pris la parole dans le magazine Variety concernant les nominations du Rock and Roll Hall of Fame 2025. Parmi les artistes en lice, on retrouve des noms marquants comme Oasis, où Liam Gallagher a tenu à réagir à sa manière, Joy Division/New Order, The White Stripes, Mariah Carey, mais aussi Billy Idol et Soundgarden.

Mais une nomination a particulièrement retenu l’attention de l’ex-Beatles : celle de Joe Cocker. L’un des artistes les plus influents du rock, décédé en 2014, est pour la première fois nommé pour cette distinction. Une reconnaissance tardive, mais qui tient particulièrement à cœur à Paul McCartney, qui a tenu à exprimer son soutien à cette candidature :

"Joe était un grand homme et un chanteur exceptionnel dont le style unique a marqué l’histoire du rock. Il a repris l’une de nos chansons, ‘With A Little Help From My Friends’, dans une version produite par Denny Cordell qui était incroyablement imaginative."

L’ancien membre des Beatles rappelle à quel point Joe Cocker a marqué l’histoire du Rock & Roll et mérite sa place au Hall of Fame :

"Tous les membres du jury savent à quel point Joe a contribué à l’histoire du Rock & Roll. Même s’il n’a jamais cherché à être reconnu par cette institution, je sais qu’il serait extrêmement heureux et honoré d’y figurer."

Reste à voir si le vote des jurés suivra l’avis du musicien britannique. Une chose est sûre, l’entrée de Joe Cocker dans le Rock and Roll Hall of Fame serait une consécration bien méritée pour l’homme qui a redéfini l’art de la reprise et imposé une voix unique dans le paysage du rock.