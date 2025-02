Iron Maiden : Bruce Dickinson critique l'utilisation des "backing tracks" en live

Pour lui, pas question qu'Iron Maiden ne s'abaisse à ça.

Les nouvelles technologies font constamment évoluer la manière dont les musiciens se produisent en concerts, mais ce n'est pas toujours pour le mieux. Hologrammes, utilisation de l'Intelligence Artificielle, voix modifiées, les innovations sont nombreuses et pas toujours bien reçues, notamment dans le monde du rock et du metal où l'énergie du moment et l'authenticité sont très importantes. Bruce Dickinson, chanteur du groupe Iron Maiden, ne dira pas le contraire, lui qui vient d'allumer les artistes qui utilisent des "backing tracks" pendant les concerts.

Les "backing tracks", ce sont des bandes préenregistrées, qui sont parfois utilisées en concert par des musiciens pour "assurer le coup" en cas de défaillance vocale ou d'un musicien qui se rate avec son instrument. Pour Bruce Dickinson, l'utilisation de ces outils est formellement interdite, lui qui veut absolument qu'Iron Maiden ne joue qu'en live à 100%, comme il l'a fait savoir dans une interview accordée à Classic Rock.

L’idée que vous puissiez transformer Maiden en un Disneyland Maiden, en utilisant des bandes et quelques astuces… Non ! Maiden doit être authentique à cent pour cent – et putain de féroce ! Si on commence à utiliser des bandes… j’arrêterai, tout le groupe aussi, on arrêtera tout. Si ce n’est pas réel, ce n’est pas Maiden.

Une attitude radicale et sans concession qui est tout à son honneur : car l'utilisation de "backing tracks" est le premier pas vers une "industrialisation" d'une œuvre dans un but commercial. En effet, si on utilise ces outils, c'est parce que les artistes ne sont plus capables d'assurer la même prestation en live, et dans ce cas, on vend du mensonge aux gens. De plus, pourquoi continuer à monter sur scène si vous n'êtes plus capables de faire vos propres morceaux, si ce n'est dans un but purement commercial ?

Heureusement, il reste des "puristes" comme Bruce Dickinson et Iron Maiden, pour continuer à défendre les concerts authentiques. On les remercie !