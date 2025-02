Iron Maiden : Nicko McBrain s'exprime pour la première fois depuis son départ !

Le batteur a été remplacé pour les tournées du groupe

Cela fait quelques semaines que le batteur mythique d'Iron Maiden a fait ses adieux au public. Bien qu'il soit encore membre du groupe, Nicko McBrain a dû stopper les tournées en raison de problèmes de santé. En effet, le musicien a été victime d'un AVC en 2023, ce qui a engendré des limitations physiques et une grande fatigue lors des concerts.

Si un remplaçant a été rapidement trouvé, Nicko McBrain a décidé de s'exprimer pour la première fois sur son départ lors d'une interview accordée à Chaoszine. Il a expliqué que, malgré son envie de continuer avec son groupe, cela était la meilleure décision :

"C’était une décision facile à prendre sur le moment, à la fin de la tournée. Mais certains jours, je me lève en me disant que la prochaine tournée va me manquer, que je ne pourrai plus être sur la route avec les gars… J’aurais aimé pouvoir continuer à jouer avec eux, j’aurais aimé être en pleine forme."

Lors de la dernière tournée, et malgré de nombreux efforts avec des entraînements intensifs, il ne se sentait plus capable de continuer :

"On a fait de notre mieux, on a réussi à s’en sortir, mais je sentais que je ne pouvais plus diriger le groupe comme avant. J’ai pensé qu’il était temps de passer le relais."

"Il y a des jours où je me sens bien et d’autres où je me dis que je ne reverrai plus nos fans depuis la scène. Mais c’était la meilleure décision à prendre."

Un témoignage poignant de la part du batteur légendaire, qui laisse derrière lui des décennies de tournées inoubliables au sein d'Iron Maiden.