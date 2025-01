Mike Portnoy prend la parole pour la retraite de Nicko McBrain (Iron Maiden)

Le rockeur est attristé du départ d'une des plus grandes légendes de cette musique, et il a tenu à lui rendre hommage.

A la toute fin de l'année 2024, les fans de heavy metal ont appris une triste nouvelle : le batteur historique du groupe Iron Maiden, Nicko McBrain, a décidé de prendre sa retraite et de quitter le groupe, au moins en ce qui concerne la partie scène. S'il continuera à jouer un rôle dans l'ombre auprès de l'équipe, le musicien ne partira plus en tournée. Une perte immense pour toute la musique, d'ailleurs, un de ses collègues batteurs, Mike Portnoy (Dream Theater) a eu une pensée émue pour Nick, à qui il a tenu à adresser un message touchant.

Lors d'un entretien avec le média Metal Pilgrim, Mike Portnoy, très proche de Nicko McBrain depuis des années, a tenté de livrer une explication :

Nicko est un très bon ami depuis plus de 30 ans. En tant qu’ami, c’est triste de le voir contraint de prendre une décision aussi lourde. Je comprends parfaitement que le groupe continue — c’est un grand groupe international qui joue dans des stades partout dans le monde. Et Nicko n’a mentionné que sa retraite des tournées, donc j’espère qu’il restera dans le groupe pour créer de la musique avec eux, même si c’est dans une capacité plus limitée. Quoi qu’il arrive, je lui souhaite le meilleur.

Effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec lui : sans Nicko McBrain, Iron Maiden ne sera plus jamais pareil. Mais il faut dire que le batteur n'avait pas d'autres choix que de ralentir la cadence : après avoir difficilement vaincu un cancer du larynx en 2019, il avait été victime d'un terrible AVC en 2023, qui lui a causé une paralysie partielle.

On comprend mieux pourquoi il a décidé de dire adieu aux tournées. On espère qu'il pourra profiter de sa famille et de ses proches, lui qui a tellement apporté à la musique. En tout cas, les mots doux de Mike Portnoy doivent lui réchauffer le cœur. Rien de plus beau que l'amitié entre deux métalleux !