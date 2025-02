Elton John explique pourquoi il n'écoute jamais ses propres chansons

"Je n'irais pas mettre ma vieille musique..."

Elton John a récemment partagé ses pensées sur sa carrière et ses préférences concernant ses chansons. Il a notamment avoué qu'il n'écoute jamais ses propres morceaux.

Elton John a expliqué qu'il ne se réjouit pas de regarder ses anciens clips ou documentaires : "Je n'irais pas mettre ma vieille musique... Je ne regarde jamais rien sur moi parce que je n'aime pas me regarder souvent. Je ne suis pas du genre à me réjouir de mon succès."

Ses collaborations avec le parolier Bernie Taupin, entre 1970 et 1975, ont donné naissance à des albums emblématiques comme "Goodbye Yellow Brick Road" et "Honky Château", qui ont marqué l'histoire de la musique. Malgré cela, Elton John n’aime pas revenir en arrière : "Je n'écoute pas mes chansons, mais nous avons fait beaucoup d'excellents disques. Nous avons fait 13 albums pendant cette période, plus des singles, plus des faces B, et nous avons tourné, nous avons travaillé et l'élan était incroyable."

Dans les années 80, Elton John a dû faire face à des luttes contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Cependant, il a réussi à trouver la sobriété dans les années 90, en partie grâce à la musique qui l'a aidé à surmonter ces épreuves : "Cela a failli me tuer, mais cela m'a sauvé parce que je ne me suis pas caché, j'ai continué à produire des disques, qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai continué à le faire."

Récemment, des rumeurs confirmaient que le musicien de 77 ans préparait un nouvel album.