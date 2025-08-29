Michael Jackson & Slash : le King of Pop branché sur 100 000 volts de rock !

Ensemble, ils ont créé des moments cultes où la pop et le rock se sont rentrés dedans pour mieux exploser sur scène.

Le 29 août, on fête l’anniversaire du King of Pop. Mais derrière les pas de danse millimétrés, les refrains pop imparables et la légende planétaire, il y a une histoire bien plus rock’n’roll : celle de sa rencontre avec Slash, le guitar-hero de Guns N’ Roses. Ensemble, ils ont créé des moments cultes où la pop et le rock se sont rentrés dedans pour mieux exploser sur scène.

Quand Jackson appelle Slash

Début des années 90. Michael veut du riff. Du vrai. Du lourd. Il veut donner une charge électrique à son nouvel album, Dangerous. Qui de mieux que Slash, silhouette au chapeau vissé sur la tête et Les Paul en bandoulière, pour électriser la machine pop ?

Résultat : "Black or White" (1991). Le riff de Slash ouvre le morceau, et le mariage est scellé. Pop + Rock = étincelles.

Les bombes studio

Michael et Slash ne s’arrêtent pas là.

"Give In to Me" (1991) : une ballade sombre, presque heavy. Slash arrache un solo digne d’un concert de Guns.

"D.S." (1995) : un titre coup de poing sur l’album HIStory , avec Slash à la guitare pour appuyer la colère de Michael.

"Morphine" (1997) : encore plus brut, encore plus rock. Michael hurle, Slash déchaîne sa Les Paul.

Chaque titre prouve que Jackson savait s’aventurer loin des sentiers pop pour repousser ses propres limites.

Sur scène : chaos organisé

Leur complicité ne se limitait pas aux studios. Sur scène, c’était une bombe.

Souviens-toi des MTV Video Music Awards 1995. Michael démarre "Black or White", Slash le rejoint… et refuse de s’arrêter. Solo interminable, technicien paniqué, Michael qui finit par le virer de scène en rigolant. Un moment culte, pur rock’n’roll.

Et puis, le HIStory World Tour (1996-1997) : Slash reprend le solo de "Beat It", celui que jouait Eddie Van Halen sur la version originale. Sa guitare rugit, Michael danse, le public explose.

Respect total entre deux géants

Slash l’a dit lui-même : jouer avec Michael était "incroyable". Malgré la tornade médiatique autour de lui, le King of Pop était humble, bosseur, perfectionniste.

De son côté, Michael adorait le son brut de Slash. À ses yeux, il représentait l’incarnation du rock authentique. Ensemble, ils avaient trouvé la formule magique : la précision pop de Jackson et la sauvagerie rock de Slash.

Anecdotes croustillantes

Sur le tournage du clip de "Give In to Me" à Munich, Slash se rappelle d’une vraie ambiance de concert rock, rare dans l’univers hyper contrôlé de Jackson.

Slash aimait plaisanter : "Avec Michael, je n’avais qu’à faire rugir ma guitare, il faisait le reste."

Leur duo prouve qu’on peut casser les frontières musicales et créer quelque chose de mémorable.

L’héritage d’une rencontre

Michael Jackson et Slash, c’était la rencontre improbable entre le maître de la pop et le prince du rock crade. Une amitié sincère, des shows démentiels, et des morceaux qui transpirent encore la sueur des années 90.

Ce 29 août, quand tu penseras à Michael Jackson, pense aussi à ce choc électrique avec Slash. Parce que parfois, quand deux mondes se percutent, ça donne de la pure magie rock’n’pop.