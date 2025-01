Linkin Park : Quand Mike Shinoda a failli d'être évincé du groupe !

Comme quoi, il ne faut jamais écouter les conseils des labels !

Linkin Park de retour au sommet !

Linkin Park, on peut le dire aujourd’hui, c’est un groupe légendaire. Avec des morceaux et des albums devenus de véritables classiques, le groupe a marqué des générations. Après une pause forcée par la mort tragique de l’emblématique Chester Bennington, Linkin Park a fait un retour triomphal cet été avec un nouvel album intitulé "From Zéro", marquant un nouveau tournant dans leur carrière. Voir le groupe revenir au sommet est une bouffée d’air frais pour leurs fans et surtout avec une nouvelle chanteuse !

Dans le cadre de la promotion de leur dernier projet, Mike Shinoda et ses coéquipiers se sont prêtés au jeu des médias. Lors d’un passage dans le podcast Last Meals de Mythical Kitchen, Mike a révélé une anecdote marquante sur les débuts du groupe, où il a bien failli être évincé par leur label.

"Quand vous êtes jeunes et que vous signez avec un label, ils font tout leur possible pour vendre des disques. Pendant la production de Hybrid Theory, ils ne comprenaient pas notre vision. Pourtant, nous étions convaincus que cet album nous représentait parfaitement", a-t-il expliqué.

La personne en charge du label aurait même approché Chester Bennington pour proposer une idée radicale :

"Ils lui ont dit : ‘Écoute mec, c’est toi la star ici. Construisons ce projet autour de toi, car ce que vous faites actuellement, on ne le comprend pas.’"

Mais Chester, fidèle à son esprit d’équipe et à la vision collective du groupe, est aussitôt revenu vers ses camarades pour leur rapporter la discussion.

"On lui a demandé ce qu’il avait répondu, et il a dit : ‘Je leur ai dit d’aller se faire voir.’"

Cette réponse courageuse de Chester a cimenté l’unité de Linkin Park et a permis la sortie de Hybrid Theory, un album qui est devenu un immense succès et qui a redéfini les bases du nu-metal.

Aujourd’hui, avec leur nouvel album "From Zéro", Linkin Park montre que leur vision et leur cohésion sont restées intactes.