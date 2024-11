Linkin Park : Emily Armstrong se confie sur son arrivée au sein du groupe

Une expérience magique pour l'ancienne chanteuse de Dead Sara !

Un retour au sommet pour Linkin Park

Un véritable conte de fée. Depuis l'arrivée d'Emily Armstrong au sein de Linkin Park, le groupe connaît un retour fracassant sur le devant de la scène. Leur nouvel album, "From Zero", rencontre un succès mondial et en France, tandis que leurs concerts affichent complet en quelques heures. Une renaissance impressionnante pour le groupe, qui continue de marquer l’histoire de la musique.

Dans une récente interview publiée sur la chaîne YouTube officielle du groupe, Emily Armstrong a évoqué son expérience unique, entre excitation et pression. La chanteuse a la lourde tâche de remplacer l’inoubliable Chester Bennington, ce qui, selon ses propres mots, s’est avéré à la fois enrichissant et stressant.

“C’était pesant. J’avais peur de déraper et de dire à quelqu’un que j’avais été sélectionnée. J’avais tellement envie de partager mon bonheur, mais je devais le garder pour moi.”

Emily a confié que cette situation l’avait poussée à éviter les interactions sociales, ne voulant pas risquer de trahir ce secret :

“Je ne voulais pas avoir de conversations superficielles. C’était trop difficile de ne pas pouvoir dire à quel point j’étais heureuse.”

Une fois cette étape passée, la chanteuse a pleinement embrassé son rôle et décrit sa nouvelle vie comme un univers magique :

“Une fois que nous avons quitté le studio, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu.’ J’ai pu me plonger dans ce nouvel univers. C’était comme entrer dans Disney World, un lieu plein de magie et d’opportunités. Tout ce que je pouvais imaginer semblait soudainement possible.”

Avec Emily Armstrong, Linkin Park semble avoir trouvé une nouvelle alchimie, poursuivant leur héritage musical tout en ouvrant un nouveau chapitre captivant de leur carrière.