Sum 41 mettent fin à leur carrière avec le clip de "Radio Silence"

Cette fois ça y est, c'est la fin.

On en parle depuis plusieurs semaines désormais : le groupe Sum 41 va mettre fin à l'aventure. Les membres ont en effet l'air de s'être mis d'accord pour que le groupe prenne sa retraite, après presque 30 ans de carrière. Une carrière mouvementée, mais remplie de succès, qui s'achève donc cette année avec plusieurs chants du cygne. Début février, on avait droit au dernier concert du groupe. A la fin du mois de mars, à leurs derniers morceaux. Et cette fois, ça y est, c'est le dernier clip du groupe qui vient de sortir.

Il s'agit du clip pour le morceau "Radio Silence", un titre assez évocateur, quand on y pense, vu que Sum 41 s'apprête à se lancer dans période de silence radio définitive. Un morceau extrait de leur dernier album, "Heaven :x: Hell", sorti en mars 2024. Un clip rempli d'images d'archives du groupe, ce qui devrait faire plaisir à leurs nombreux fans à travers le monde.

Musicalement, on est sur quelque chose d'assez classique concernant le groupe, avec un début de morceau plutôt en douceur, avant une belle montée en puissance pour le refrain, avec de gros riffs, et Deryck Whibley, le principal chanteur du groupe, qui donne de la voix.

En plus du clip, le groupe a également posté un message assez touchant pour leurs fans via leur compte Instagram :

Alors que Sum s’éteint lentement ce dimanche soir, nous voulions vous laisser un souvenir spécial pour vous montrer notre reconnaissance pour tout l’amour que vous nous avez donné au fil des ans.

On leur souhaite bonne route pour la suite, chacun de leur côté, même si on ne peut pas s'empêcher d'être un peu triste.