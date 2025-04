Sum 41 : le groupe s'arrête sur une géniale reprise de Rage Against The Machine

Avant de fermer les rideaux et mettre fin à l'aventure, le groupe Sum 41 a rendu un bien bel hommage à un autre grand groupe .

C'est une véritable page d'histoire récente du rock qui se ferme avec la fin (programmée) de l'aventure Sum 41. Un groupe fondé à la fin des années 90, qui pouvait mélanger le metal et la pop, et qui est arrivé à se hisser au sommet des classements des ventes un peu partout dans le monde. Et qui connait donc la fin de son existence en 2025, au grand malheur de leurs fans. Mais ils n'ont pas pu tout arrêter comme ça sans offrir un dernier cadeau à ceux qui les suivent : la reprise d'un morceau culte de Rage Against The Machine.

Pour les fans, vous reconnaîtrez le titre sans trop de problème : il s'agit du morceau "Sleep Now in the Fire", sorti à la fin de l'année 1999 sur l'album "The Battle of Los Angeles", très inspiré par le roman "1984" de George Orwell. Il s'agit probablement de la dernière sortie officielle d'un morceau de Sum 41, disponible sur Spotify notamment.

Dans un communiqué, le groupe a expliqué que :

L’enregistrement de ces singles Spotify a été une façon incroyable de célébrer avec nos fans du monde entier. Nous sommes très reconnaissants de leur soutien et ravis de partager cette session spéciale avec tout le monde.

Une reprise bien brutale et énergique, pour rendre hommage à la "vibe" de Rage Against The Machine, qui étaient souvent bien remplis d'énergie en studio ou sur scène. On ressent d'ailleurs une vraie proximité entre les univers de Rage Against The Machine et Sum 41, puisque les deux groupes étaient extrêmement rebelles chacun à leur manière.

On leur dit merci pour leur carrière de presque 30 ans, pendant lesquels ils seront restés au top de leur forme !