"Je sais des choses que vous ne savez pas": Bientôt des nouveaux concerts pour Oasis ? Liam Gallagher nous donne des indices !

Et peut-être un passage en France ?

Les rumeurs enflent, les fans s’enflamment, et Liam Gallagher souffle sur les braises avec un flegme bien british : Oasis pourrait-il annoncer de nouveaux concerts prochainement ? Après une tournée "Live ’25" déjà entrée dans la légende, le chanteur a semé plusieurs indices qui laissent penser que l’aventure n’est peut-être pas terminée.

Une tournée "Live ’25" monumentale et mondiale

L’été dernier, Oasis lançait sa gigantesque tournée "Live ’25", un événement que personne n’imaginait revoir de sitôt.

Au programme :

Des stades britanniques remplis en quelques minutes ,

Une foule électrique à chaque date,

Et un retour scénique digne de l’aura mythique du groupe de Manchester.

Après l’Europe, les frères Gallagher et le reste de la formation se sont envolés vers d’autres continents. La tournée a récemment bouclé sa série australienne, où les fans ont répondu présent comme jamais. Prochaine étape : l’Amérique du Sud, où Oasis doit tirer symboliquement le rideau sur cette renaissance scénique.

Du moins… c’est ce qui était prévu.

“Je sais des choses que vous ne savez pas” : le tweet qui affole les fans

Interrogé par un fan sur X au sujet de la fin prochaine de la tournée, Liam Gallagher a créé un véritable séisme numérique. À la question : “Es-tu attristé par la fin de la tournée ?”, le chanteur a lâché une réponse aussi mystérieuse que prometteuse :

“Pas vraiment, parce que je sais des choses que vous ne savez pas.”

Une phrase qui a immédiatement mis le feu aux poudres.

Pire encore : Liam a carrément invité les fans à “faire une recherche Google”, laissant entendre qu’un indice — ou une fuite — traîne quelque part sur le web.

Lorsqu’un internaute lui a demandé si ce message cachait un “On repart en tournée l’année prochaine”, Liam a calmé le jeu… mais pas trop :

“L’année prochaine, c’est peut-être un peu trop optimiste.”

Pas de démenti clair. Pas de confirmation non plus.

Le roi du teasing reste fidèle à lui-même.

“Ce n’est pas une question d’argent” : Liam remet les pendules à l’heure

Face à certaines critiques insinuant que cette réunion historique n’est motivée que par un énorme chèque, Liam a réagi directement sur l’application :

“Personne ne pense que ce sont de fausses informations, tout le monde sait que nous le faisons pour le public et les bonnes vibrations.”

Une réponse cinglante, fidèle au personnage, qui réaffirme que la démarche reste — selon lui — artistique et émotionnelle avant tout.

La tournée australienne n’a pas été de tout repos, notamment à Melbourne où un incident a failli dégénérer.

Lors du concert, un projectile a été lancé en direction du public et après le concert il n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Alors, de nouveaux concerts à venir ?

Officiellement, rien n’a été annoncé.

Officieusement… Liam a clairement ouvert une porte. Et avec Oasis, chaque silence peut être un signe, chaque nuance un message codé.

Entre le succès colossal de "Live ’25", l’envie manifeste du groupe de reconnecter avec son public et les sous-entendus du chanteur, les fans ont toutes les raisons de croire que l’histoire n’est pas terminée.

Conclusion : Oasis prépare-t-il déjà la suite ?

Impossible d’affirmer quoi que ce soit, mais une chose est sûre :

Liam Gallagher ne tweet jamais par accident.

Et quand il dit qu’il “sait des choses”, c’est rarement pour rien.