Oasis : Liam Gallagher pète un câble après un jet de projectile pendant le concert à Melbourne !

Le chanteur a pris la parole sur les réseaux sociaux !

La tournée d’Oasis bat son plein ! Le groupe mythique, qui vient tout juste de fêter les 30 ans de “Wonderwall”, enchaîne les dates pour son grand retour sur scène. Après une série de concerts triomphants au Royaume-Uni, les frères Gallagher ont pris la route de l’Australie pour une série exceptionnelle de trois shows à Melbourne.

Mais si la première date devait être un moment de communion entre le groupe et ses fans, elle s’est transformée en incident inquiétant. Alors qu’Oasis clôturait la soirée sur l’incontournable “Champagne Supernova”, une fusée de détresse a été lancée dans le stade, provoquant la stupeur du public.

Selon Brad Bultman, spectateur présent ce soir-là, l’événement a d’abord semblé être un effet de scène : « J’ai d’abord cru à un effet pyrotechnique officiel. Très rapidement, j’ai vu ça exploser et s’étendre davantage », a-t-il confié à l’Australian Broadcasting Corporation.

L’incident ne s’est pas arrêté là. Une autre personne aurait ramassé la fusée encore active pour la relancer dans les airs, aggravant la panique. « J’ai pensé Oh là là, on espérait que personne ne soit blessé », ajoute le témoin.

Sur scène, Liam Gallagher, fidèle à son tempérament volcanique, n’a pas mâché ses mots. Après un sobre « vraiment pas bien » lancé au micro, le chanteur a laissé éclater sa colère sur son compte X (anciennement Twitter) :

« Au gros c** qui a lancé cette fusée dans la foule hier soir au concert de Melbourne, tu es un individu sérieusement dérangé », a écrit Liam, promettant des représailles à l’auteur de l’acte.

Ce coup de sang intervient alors que le groupe se produit sans Bonehead, contraint de se retirer temporairement des scènes pour combattre un cancer de la prostate. Une absence qui rend l’ambiance encore plus tendue au sein du groupe et de ses fans, déjà ébranlés par cette nouvelle.

Malgré cet incident, Oasis continue sa tournée australienne et promet de maintenir la magie du rock britannique intacte. Mais une chose est sûre : à Melbourne, la légende Gallagher a encore prouvé qu’il n’était pas du genre à laisser passer la moindre provocation.