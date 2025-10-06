Oasis : Bonehead annonce qu'il a un cancer de la prostate !

Le guitariste fait une pause pour se rétablir !

Alors que le retour d’Oasis bat son plein avec une tournée des stades déjà historiques, les frères Gallagher voient un petit coup de frein sur la suite de leur triomphe mondial. En effet, Paul « Bonehead » Arthurs, guitariste de longue date et membre fondateur d’Oasis, a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate. Il devra donc suspendre temporairement sa participation à la tournée de retrouvailles du groupe, qui a débuté en juillet dernier.

L’annonce a été faite vendredi 3 octobre, via une publication sur les réseaux sociaux :

« Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate. La bonne nouvelle, c’est que je réponds très bien au traitement, ce qui m’a permis de participer à cette incroyable tournée. Je dois maintenant prendre une pause programmée pour la suite de mon traitement. Je manquerai donc malheureusement les concerts de Séoul, Tokyo, Melbourne et Sydney. Je suis vraiment désolé de manquer ces dates, mais je me sens très bien et je serai prêt à revenir à temps pour la tournée sud-américaine. Amusez-vous bien si vous venez aux concerts ce mois-ci, et on se retrouve sur scène en novembre. »

Le groupe a immédiatement relayé ce message. Sur le profil officiel X d’Oasis, on pouvait lire :

« Nous te souhaitons le meilleur pour ton rétablissement, Bonehead – à bientôt sur scène en Amérique du Sud. »

Le dernier concert du groupe s’est tenu le 28 septembre au stade de Wembley, à Londres. Bonehead fera donc l’impasse sur huit concerts en Asie et en Océanie, avant de retrouver la scène du stade River Plate à Buenos Aires le 15 novembre.

Pendant ce temps, les fans du monde entier ont exprimé leur amour et leur solidarité envers le guitariste, inondant les réseaux sociaux de messages de soutien :

« On t’attend ici en Amérique du Sud avec beaucoup d’amour et de soutien ! Tout ira bien, on le sait ! »

Le monde de la musique s’unit donc pour souhaiter à Bonehead un prompt et complet rétablissement, avec l’espoir de le revoir très bientôt sur scène aux côtés de ses camarades de groupe.