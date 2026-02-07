Mötley Crüe, voici la véritable raison pour laquelle Vince Neil a fini en prison.

Le chanteur a été impliqué dans un accident de voiture où un de ses proches amis a perdu la vie.

Sorti sur Netflix, le biopic The Dirt a levé le voile sur l’histoire aussi glorieuse que scandaleuse de Mötley Crüe, sans jamais édulcorer les excès qui ont forgé la légende du groupe. Du coma provoqué par une overdose d’héroïne de Nikki Sixx aux démêlés judiciaires de Vince Neil, le film n’épargne rien au spectateur et montre la face la plus sombre du rock’n’roll des années 80.

Parmi ces épisodes tragiques, l’histoire de Vince Neil reste l’une des plus marquantes. Le chanteur traîne un passé lourd, rythmé par les excès, les fêtes, la drogue et surtout l’alcool. Mais c’est un accident de voiture dramatique, survenu en décembre 1984, qui va bouleverser sa vie… et le conduire en prison.

À cette époque, Mötley Crüe enchaîne les soirées démesurées, invitant amis et musiciens, dont les membres du groupe glam rock finlandais Hanoi Rocks. Lors d’une nuit particulièrement arrosée, les réserves d’alcool viennent à manquer. Vince Neil, déjà ivre, décide alors d’aller en racheter. Il prend le volant de sa voiture de sport avec Nicholas “Razzle” Dingley, le batteur de Hanoi Rocks, installé côté passager.

Le drame survient rapidement. Sous l’emprise de l’alcool, Vince Neil perd le contrôle du véhicule et provoque une sortie de route violente. Le chanteur s’en sort vivant, mais Razzle, lui, est tué sur le coup. Un choc immense pour la scène rock et pour le groupe finlandais, dont la carrière sera profondément impactée.

Comme le rapporte Ultimate Classic Rock, Vince Neil est reconnu coupable d’avoir causé l’accident mortel pour conduite en état d’ivresse, avec un taux d’alcoolémie largement supérieur à la limite légale. Le verdict tombe : 30 jours de prison, dont seulement 15 purgés, mais aussi 5 ans de mise à l’épreuve, 200 heures de travaux d’intérêt général et une amende estimée à 2,6 millions de dollars.

Dans The Dirt, cette épreuve est décrite comme un traumatisme durable pour le chanteur. Des décennies plus tard, Vince Neil reste hanté par cet événement et par les conséquences irréversibles de ses actes, qui ont coûté la vie à un ami proche. Une blessure qui ne s’est jamais vraiment refermée.

Aujourd’hui encore, ce chapitre sombre de l’histoire de Mötley Crüe rappelle que derrière le mythe du rock, les excès ont parfois un prix irréparable. Espérons que ce récit, remis en lumière par un film largement apprécié par les jeunes générations, puisse servir d’avertissement : la légende n’excuse jamais l’irresponsabilité, surtout lorsque des vies sont en jeu.