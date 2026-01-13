Red Hot Chili Peppers, Flea : « John Frusciante a apporté au groupe quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait faire. »

Le bassiste : ajoute : « Nous étions un groupe unique, mais il a su transformer notre singularité en chansons exceptionnelles. »

En 1988, les Red Hot Chili Peppers vivent un tournant décisif de leur histoire. À seulement 18 ans, John Frusciante rejoint le groupe en tant que nouveau guitariste, succédant à l’ombre immense laissée par Hillel Slovak, membre fondateur et architecte du son punk-funk originel du groupe. Un pari risqué, mais qui s’avérera déterminant.

Dans une récente interview, Flea est revenu avec émotion sur cette arrivée fulgurante :

« Il a apporté au groupe quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu faire. »

Dès son premier album studio avec le groupe, Mother’s Milk (1989), Frusciante ne se contente pas d’imiter l’héritage de Slovak. Il l’absorbe, le respecte, puis le transcende. Les Red Hot Chili Peppers, déjà reconnus pour leur singularité musicale, trouvent alors une nouvelle profondeur artistique.

« Nous étions un groupe inimitable, mais il a su transformer notre singularité en chansons exceptionnelles », confie Flea.

Là où le bassiste funkait de manière instinctive et parfois chaotique, John Frusciante apporte une science de la mélodie, une maîtrise des accords et surtout une compréhension aiguë de la structure musicale.

« C'est le meilleur d'entre nous, il maîtrise parfaitement les accords et les mélodies, et c'est un véritable expert de la structure musicale. Je jouais à ma façon, un peu bizarre, il a apporté quelque chose que je ne savais pas faire », poursuit Flea.

Cette alchimie nouvelle bénéficie immédiatement à Anthony Kiedis. Selon Flea, le chanteur est le premier à être profondément influencé par Frusciante, aussi bien dans l’écriture que dans le chant. Cette évolution artistique mène directement à l’un des albums les plus emblématiques de l’histoire du rock : Blood Sugar Sex Magik (1991), véritable tremplin vers un succès planétaire.

L’histoire entre John Frusciante et les Red Hot Chili Peppers sera toutefois marquée par des séparations. Le guitariste quitte le groupe une première fois entre 1992 et 1998, puis de 2009 à 2019. Il est alors remplacé successivement par Dave Navarro puis Josh Klinghoffer. Deux musiciens talentueux, mais qui ne parviendront jamais à modifier en profondeur le son du groupe, ni à recréer cette magie si particulière.

« J'ai beaucoup appris de lui et je me suis amélioré », admet Flea, évoquant avec nostalgie la renaissance artistique de Californication (1999), album culte marquant le retour de Frusciante, puis leur réunion triomphale en 2022 avec Unlimited Love.

« Avec John, nous avons composé des morceaux vraiment uniques. »

L’influence de John Frusciante dépasse largement le cadre des Red Hot Chili Peppers. Son jeu de guitare, à la fois épuré, émotionnel et redoutablement efficace, a conquis le monde du rock tout entier. Preuve ultime de son génie, Richard Kruspe, guitariste de Rammstein, a récemment déclaré :

« Il peut créer avec seulement trois notes ce que d'autres ne parviennent pas à faire avec trois cents. »

Plus qu’un simple guitariste, John Frusciante est l’âme musicale des Red Hot Chili Peppers — celui qui a su transformer l’instinct brut en art intemporel.