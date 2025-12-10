The Cure : Le groupe ajoute deux nouvelles dates en France !

Rendez-vous le 24 et 25 juillet 2026 au Festival de Nîmes !

On peut le dire sans détour : The Cure aime la France, et l’amour est clairement réciproque. Après avoir déjà annoncé sa venue à Rock en Seine 2026, le mythique groupe britannique mené par Robert Smith confirme que les fans français vont être particulièrement gâtés l’an prochain.

La formation culte du rock gothique et new wave ajoutera en effet deux nouvelles dates exceptionnelles en France. Direction le sud pour le Festival de Nîmes, où The Cure se produira les 24 et 25 juillet 2026, dans le cadre majestueux des arènes. Un décor parfait pour accueillir les envolées mélancoliques de Pictures of You, Lullaby ou encore Disintegration.

Côté billetterie, l’organisation se veut progressive. Une première prévente exclusive aura lieu ce mercredi 10 décembre sur le site officiel de The Cure, avant une seconde prévente le jeudi directement sur le site du Festival de Nîmes. L’ouverture de la billetterie générale est quant à elle fixée au samedi 13 décembre à 10 heures.

Pour espérer applaudir la bande de Robert Smith, il faudra toutefois mettre la main au portefeuille : les billets seront proposés entre 84,50 et 167 euros selon les catégories. Un prix certain, mais largement justifié pour assister au retour sur scène d’un groupe légendaire, toujours capable de fédérer toutes les générations.

Avec ces nouvelles annonces, The Cure confirme une fois de plus sa relation privilégiée avec le public français, et transforme déjà l’été 2026 en rendez-vous incontournable pour les amateurs de rock sombre et intemporel.