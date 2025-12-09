Découvrez qui est le groupe de rock qui a vendu le plus de billets depuis 2001 !

Verdict : guitares, amplis et stades pleins dominent toujours la scène mondiale.

Le rock est loin d’avoir dit son dernier mot — et ça fait franchement plaisir à voir. Alors que certains annoncent régulièrement son déclin, les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire. Pollstar, référence mondiale des statistiques liées au live, vient de publier son classement des 25 artistes ayant vendu le plus de billets de concert depuis 2001. Verdict : guitares, amplis et stades pleins dominent toujours la scène mondiale.

Coldplay, roi incontesté du live rock

En tête du classement, Coldplay écrase la concurrence. Le groupe mené par Chris Martin s’impose avec plus de 24 millions de billets vendus depuis 2001. Une avance confortable qui illustre la puissance du groupe britannique, devenu une véritable machine à remplir les stades aux quatre coins du globe.

Derrière eux, U2 conserve son statut de monument du rock avec 20 millions de billets écoulés, tandis que Ed Sheeran complète le podium avec 19,6 millions, preuve que la guitare reste un pilier du live, même sous des formes plus pop.

Le metal bien représenté dans le classement

S’il fallait citer un étendard du metal, ce serait évidemment Metallica. Le groupe de San Francisco se hisse à la 8ᵉ place, devenant le premier groupe de metal du classement. Avec plus de 15,5 millions de billets vendus sur 562 concerts, Metallica confirme son statut de référence absolue du metal mondial.

Juste derrière, Bon Jovi occupe la 9ᵉ position avec 13,9 millions de tickets vendus répartis sur 587 shows, preuve que le hard rock fédérateur continue d’attirer les foules.

Un peu plus loin dans le classement, deux autres géants du genre confirment la longévité du rock et du metal sur scène. Guns N' Roses se classe 16ᵉ avec 10,7 millions de billets vendus lors de 486 concerts, tandis que les infatigables Iron Maiden décrochent la 19ᵉ place grâce à 10 millions de tickets écoulés sur 620 shows. Deux institutions pour lesquelles le live reste une véritable religion.

Une industrie live plus forte que jamais

Ces chiffres impressionnants témoignent de l’évolution spectaculaire du spectacle vivant depuis le début des années 2000. Comme le souligne Andy Gensler, rédacteur en chef de Pollstar :

« Il est stupéfiant de considérer la croissance exponentielle de cette industrie au cours du dernier quart de siècle. »

Une chose est sûre : tant que Coldplay, Metallica, Iron Maiden ou Guns N' Roses remplissent des stades partout dans le monde, le rock peut dormir tranquille — il est toujours bien vivant.