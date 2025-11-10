Jon Bon Jovi s’inspire de Metallica pour sa tournée 2026 : "Nous avons assez de hits pour deux soirées" !

Jon Bon Jovi prépare son grand retour sur scène, et il semble bien décidé à casser les codes. Inspiré par Metallica et leur concept de "No Repeat Weekend", le rockeur promet déjà des shows légendaires !

Un vent de renouveau

En pleine préparation de la tournée 2026, Jon Bon Jovi ne cache pas son envie de réinventer la scène.

Dans une interview récente, il a confié s’être inspiré de la tournée mondiale M72 de Metallica, connue pour ses deux concerts consécutifs aux setlists totalement différentes.

"J’ai parlé à Lars Ulrich. Je voulais comprendre comment ils faisaient pour que le public ne soit pas frustré. Et il m’a dit : “On a assez de chansons pour que ça marche.”"

Une réponse qui a fait tilt chez le chanteur américain :

"Nous aussi, on a assez de hits pour deux soirées complètement différentes."

Des concerts qui promettent du lourd

Même s’il ne confirme pas encore un format "No Repeat" à la Metallica, Bon Jovi admet s’amuser à imaginer des shows à plusieurs visages :

"Je passe des heures à planifier les concerts. C’est excitant de penser qu’aucune soirée ne se ressemblera."

Avec des hymnes comme Livin’ On a Prayer ou It’s My Life, le groupe a de quoi faire vibrer les foules sans jamais tourner en rond.

Les premières dates tombent déjà : New York, Londres, Dublin et Édimbourg accueilleront cette tournée événement. Les billets sont d’ores et déjà disponibles en ligne.

Bon Jovi est prêt à remettre le feu. Et cette fois, aucune nuit ne ressemblera à la précédente !

Stella Martinez