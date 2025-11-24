En pleine pause pour Coldplay, Chris Martin fera une apparition exceptionnelle à Paris le 5 décembre. Il chantera lors de la soirée caritative Hope Power, au profit du Projet Imagine.

Tandis que Coldplay a mis un terme provisoire à sa gigantesque tournée "Music of the Spheres", Chris Martin refuse de rester loin du public. Après 225 concerts et plus de 13 millions de spectateurs, le groupe savoure un repos bien mérité avant de préparer une nouvelle salve de dates annoncée pour 2027. Le leader britannique profite de cette pause pour multiplier les projets personnels. Sa venue à Paris marque ainsi un moment rare : un concert en solo, loin des stades, dans un format intimiste entièrement dédié à une cause humanitaire.

Le 5 décembre, Chris Martin sera la tête d’affiche de "Hope Power", un événement porté par l’ONG "Projet Imagine", reconnue par l’ONU pour son engagement en faveur d’un monde plus inclusif. Dans le cadre prestigieux des Folies Bergère, il interprétera une sélection de titres symbolisant l’humanisme, la générosité et le vivre-ensemble. Autour de lui, des artistes tels que Camille, MC Solaar, Mosimann ou Yoann Bourgeois viendront ponctuer cette soirée. L’objectif : mobiliser le public et mettre en avant des initiatives solidaires.

Ce concert, à mille lieues des gigantesques productions auxquelles Coldplay nous a habitués, risque tout de même d’attirer un grand nombre de fans. C’est une chance rare de voir Chris Martin évoluer dans un cadre réduit, avec une émotion plus brute et une proximité inédite. Les derniers billets, proposés entre 80 et 750 euros, sont encore en vente mais devraient rapidement trouver preneur au vu de l’engouement déjà palpable. Un moment qui promet de mêler musique, engagement et chaleur humaine.