Stanley et Simmons : les fils de KISS ont sorti le tout premier single « Body Down »

Une chanson qui a des racines hard-rock qui a rendu Gene Simmons et Paul Stanley célèbre !

Le rock est une histoire de transmission, mais aussi de rupture. Nick Simmons et Evan Stanley, fils des légendaires Gene Simmons et Paul Stanley de KISS, viennent d’en apporter une nouvelle preuve avec la sortie de leur tout premier single, « Body Down ». Un morceau acoustique et psychédélique, à mille lieues du hard rock flamboyant qui a fait la renommée de leurs pères.

Dès les premières notes, Body Down impose son atmosphère : intime, vaporeuse, presque hypnotique. Ici, pas de riffs survoltés ni de refrains taillés pour les stades, mais une approche sensible et mélodique, portée par des harmonies vocales soignées et une production volontairement épurée. Un choix artistique fort, qui marque une rupture assumée avec l’ombre imposante de KISS.

Avant cette sortie officielle, le duo s’était déjà fait remarquer sur les réseaux sociaux, en partageant des reprises harmonisées de classiques intemporels comme « The Sound of Silence » de Simon & Garfunkel ou « Take It Easy » des Eagles. Ce qui ne devait être qu’une collaboration ponctuelle, expliquent-ils, s’est finalement transformé en un projet d’album complet, précédé par une performance à domicile de Body Down qui a rapidement séduit les fans.

Difficile de nier leur héritage musical. Nick Simmons, fils de Gene Simmons et de Shannon Tweed, est né en 1989 et s’est fait connaître du grand public via l’émission de téléréalité Gene Simmons Family Jewels. Evan Stanley, né en 1994 de Paul Stanley et Pamela Bowen, a quant à lui assuré la première partie des derniers concerts de la tournée d’adieu de KISS en 2023, avec son groupe Amber Wild.

Lors de l’événement Kiss Kruise: Land-Locked à Las Vegas, Paul Stanley n’a pas caché son enthousiasme, qualifiant le projet de ses fils d’« incroyable ». Pourtant, malgré ce soutien et un patronyme lourd de symboles, Nick et Evan tiennent à une chose : ne pas marcher dans les pas de leurs pères.

« Me maquiller et devenir un “bébé Paul” ? Absolument pas », a lancé Evan. « J’ai ma propre voie à suivre. »

Avec Body Down, Nick Simmons et Evan Stanley ouvrent ainsi un nouveau chapitre musical, résolument personnel. Une déclaration d’indépendance artistique, sincère et élégante, qui prouve qu’ils n’essaient pas de faire revivre KISS, mais bien de construire leur propre identité, loin du maquillage, des flammes et du tonnerre… tout en restant, malgré tout, animés par l’âme du rock.