5 anecdotes insolites sur les White Stripes

Jack et Meg White ont bâti bien plus qu’un groupe, une véritable légende.

À l’occasion de l’anniversaire de la mythique Meg White, batteuse des White Stripes, célébré ce mercredi 10 décembre, retour sur quelques anecdotes aussi étranges que fascinantes autour de l’un des groupes les plus énigmatiques de l’histoire du rock garage. Duo minimaliste, esthétique radicale et mystère soigneusement entretenu : Jack et Meg White ont bâti bien plus qu’un groupe, une véritable légende.

1. Meg et Jack White n’étaient PAS frère et sœur

Pendant des années, les White Stripes ont affirmé être frère et sœur, alimentant un storytelling presque mythologique. En réalité, Jack et Meg White étaient mari et femme, mariés de 1996 à 2000.

Jack White a choisi de prendre le nom de famille de Meg White, inversant volontairement les codes. Une décision radicale, à l’image du duo, qui préférait l’art à la biographie classique.

2. Un groupe né… d’un canapé cassé

L’histoire raconte que tout a commencé lorsque Jack White, alors tapissier, réparait un canapé chez Meg White à Detroit. Après quelques essais musicaux improvisés, le duo comprend immédiatement qu’il se passe quelque chose.

Pas de basse, pas de fioritures : une batterie, une guitare, et une urgence brute. Les White Stripes étaient nés sur un malentendu… devenu révolution musicale.

3. Meg White n’était pas batteuse à l’origine

Contrairement à beaucoup de batteurs légendaires, Meg White n’avait quasiment aucune formation musicale avant de monter sur scène.

Son jeu, souvent critiqué pour sa simplicité, est pourtant devenu l’un des éléments clés du son White Stripes. Minimaliste, instinctif et presque primitif, il donnait toute sa force aux compositions de Jack White.

Une preuve que dans le rock, l’âme peut parfois surpasser la technique.

4. Le rouge, le blanc et le noir : une obsession calculée

La fameuse esthétique rouge / blanc / noir du groupe n’était pas qu’un caprice visuel. Jack White voyait ces couleurs comme les plus puissantes émotionnellement, capables de symboliser à la fois l’enfance, la violence, et la pureté.

Même les bonbons servis en concert devaient respecter cette palette. Une cohérence artistique rare, devenue l’une des identités visuelles les plus reconnaissables du rock moderne.

5. Meg White a volontairement disparu après la séparation

Depuis la séparation des White Stripes en 2011, Meg White s’est retirée presque totalement de la scène publique. Pas de réseaux sociaux, peu d’interviews, aucune tournée solo.

Un choix assumé, loin des projecteurs, qui renforce encore le mystère autour de cette figure culte du rock garage. Là où beaucoup cherchent la lumière, Meg White a préféré le silence.

Une légende discrète mais éternelle

En quelques albums seulement, les White Stripes ont marqué l’histoire du rock à jamais. Et si Jack White est resté omniprésent, Meg White, elle, demeure une figure à part : silencieuse, brute, essentielle.

En ce 10 décembre, on célèbre une artiste qui a prouvé qu’on pouvait devenir iconique sans jamais en faire trop.

Joyeux anniversaire, Meg White.