Yungblud dévoile le plus gros conseil qu'Ozzy Osbourne lui a donné : "C'est la plus belle chose qu'il m'ait dite"

Ozzy était un véritable mentor pour l'artiste britannique.

Depuis la mort d’Ozzy Osbourne le 22 juillet dernier à l’âge de 76 ans, une pluie d’hommages a déferlé sur la planète rock pour saluer la mémoire du Prince des Ténèbres. Parmi les artistes profondément marqués par ce départ, un nom revient avec émotion : Yungblud.

Le chanteur britannique de 28 ans, connu pour son énergie brute et son ascension fulgurante sur la scène rock, avait toujours vu en Ozzy son idole absolue. Il lui a d’ailleurs rendu hommage de la plus poignante des manières en reprenant, en larmes, le morceau "Changes" lors de sa tournée. Plus récemment, il a eu le privilège de partager sa voix avec Steven Tyler d’Aerosmith sur la scène des VMA 2025, afin d’honorer comme il se doit l’héritage de la légende disparue.

Yungblud n’a pas seulement admiré Ozzy à distance : il a eu la chance de le côtoyer à plusieurs reprises. Il avait fait une apparition lors de l’ultime concert de Black Sabbath, mais c’est surtout dans la vie quotidienne qu’il a pu compter sur Ozzy en véritable mentor.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube "Wild Ride" de Steve-O, le chanteur a révélé le plus grand conseil que son idole lui ait donné :

"La plus belle chose qu’il m’ait jamais dite, c’est : ‘Ne fais jamais de compromis. Ils comprendront plus tard’."

Une phrase simple mais puissante, qui a pris tout son sens dans le parcours de Dominic Harrison (le vrai nom de Yungblud). Le musicien explique que ce conseil a renforcé sa détermination à rester fidèle à son identité, malgré les critiques.

Il confie également pourquoi il entretenait une connexion si particulière avec Ozzy :

"Les gens ont du mal à croire que je suis vraiment comme ça tout le temps."

Et selon Sharon Osbourne, la ressemblance allait au-delà de la musique. Elle voyait en Yungblud un reflet de son mari :

"Après avoir passé du temps avec Sharon, elle m’a dit qu’il voyait un peu de lui-même en moi, non pas parce que nous faisions la même musique, mais parce que nous étions tous les deux un peu fous."

Aujourd’hui, en portant ce message en héritage, Yungblud perpétue la flamme du Prince des Ténèbres et rappelle qu’Ozzy n’était pas seulement une légende du rock, mais aussi un guide pour les générations futures.