Ozzy Osbourne : Un biopic en préparation et on connaît déjà qui va jouer le prince des ténèbres !

Jack Osbourne : « Nous avons trouvé un réalisateur et fait notre choix concernant l'acteur qui l'incarnera : il est phénoménal. »

« Quand ils auront enfin fini de tourner ce film, je serai mort. »

La phrase résonne aujourd’hui comme une prophétie glaçante. Prononcée par Ozzy Osbourne en 2024, dans un épisode de son podcast, elle évoquait avec son humour noir légendaire la lente et complexe gestation du biopic consacré à sa vie et à son mariage avec Sharon Osbourne. Depuis la disparition du Prince des Ténèbres le 22 juillet 2025, ce film est devenu l’un des biopics rock les plus attendus de tous les temps.

Un projet de longue haleine, devenu historique

Cela fait des années que Jack et Kelly Osbourne planchent sur ce projet via leur société Osbourne Media, en collaboration avec Sony Studios et Polygram. À l’écriture, on retrouve Lee Hall, scénariste reconnu pour son travail sur Rocketman, le biopic d’Elton John. Autant dire que les bases sont solides et ambitieuses.

Lors d’une interview récente avec Billy Morrison, guitariste de Billy Idol et ami proche d’Ozzy, Jack Osbourne a lâché une information capitale qui a fait trembler la planète rock :

« Nous avons trouvé un réalisateur et nous réécrivons le scénario. Et nous avons choisi l’acteur qui incarnera Ozzy : c’est un acteur phénoménal. »

Si le nom de l’acteur reste encore secret, le mythe est déjà en marche.

Ozzy savait… et il était partant

Interrogé sur la réaction d’Ozzy face à cette adaptation de sa vie, Jack Osbourne a confié une anecdote aussi touchante qu’amère :

« Il était vraiment enthousiaste. Je le tenais au courant de temps en temps, et il me disait : “Peu importe, dis-moi juste quand ça sort pour que je puisse aller le voir.” »

Une phrase qui, aujourd’hui, prend une dimension tragique.

Dès 2020, Ozzy avait d’ailleurs clarifié l’axe central du film :

« Si j’ai bien compris, le film raconte ma relation avec Sharon. Comment nous nous sommes rencontrés, comment nous sommes tombés amoureux et comment nous nous sommes mariés. »

Ozzy & Sharon : une histoire plus forte que le chaos

Tout commence en 1979, lorsque Don Arden, père de Sharon et manager de Black Sabbath, renvoie Ozzy du groupe. Un moment de chute… qui deviendra le point de départ d’une renaissance.

En 1982, Sharon Osbourne devient officiellement le manager d’Ozzy, coupe les ponts avec son père et propulse la carrière solo du chanteur vers un succès mondial sans précédent.

Ils se marient le 4 juillet 1982 à Hawaï, et traversent ensemble 40 ans de vie commune, entre gloire du heavy metal, addictions, conflits, excès, mais aussi une incroyable exposition médiatique avec la téléréalité The Osbournes.

Leur histoire se conclut sur une image éternelle : le concert final de Black Sabbath à Birmingham, quelques semaines seulement avant la mort d’Ozzy, à 76 ans.

Danny Boyle aux commandes, un film sans concession

C’est Sharon Osbourne elle-même qui a confirmé l’identité du réalisateur : Danny Boyle. Un choix fort, audacieux, à l’image du personnage.

« C’est une histoire à laquelle tout le monde peut s’identifier. Pas besoin d’être fan de la musique d’Ozzy. C’est un film sur la résilience : quoi qu’il arrive dans la vie, on se relève et on recommence. »

Elle prévient également :

« On ne va rien embellir ; ce n’est pas un film pour enfants. On le fait pour les adultes. »

Un dernier rugissement pour le Prince des Ténèbres

Plus qu’un simple biopic rock, ce film s’annonce comme un testament, une plongée brute dans la vie d’un homme qui a défié la mort, les démons et l’industrie musicale pendant plus d’un demi-siècle.

Ozzy Osbourne n’est peut-être plus là pour le voir… mais une chose est sûre : le Prince des Ténèbres n’a pas fini de hanter les salles de cinéma.