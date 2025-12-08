Scorpions sera de passage en France pour trois dates exceptionnelles

Avec une date à Paris, Lyon et Strasbourg.

Les légendes du hard rock allemand signent un retour très attendu dans l’Hexagone. Scorpions annoncent trois concerts exceptionnels en France en 2026, confirmant une fois de plus leur lien indéfectible avec le public français.

Le groupe se produira d’abord à la LDLC Arena, avant de faire halte au Zénith Strasbourg Europe, puis de conclure cette mini-tournée française à l’Accor Arena de Paris. Une salle emblématique pour Klaus Meine, Rudolf Schenker et leur bande, puisqu’ils y ont écrit une page de leur histoire en février 1984, en inaugurant le lieu alors connu sous le nom de Palais Omnisport de Paris-Bercy. Un retour chargé de symboles pour un groupe qui, depuis plus de six décennies, continue de faire vibrer les foules.

Cette annonce s’inscrit dans une période particulièrement célébrative pour Scorpions. Récemment, le groupe a dévoilé une compilation anniversaire pour marquer ses 60 ans de carrière, sobrement intitulée From The First Sting. Un voyage à travers leurs plus grands titres, retraçant l’évolution d’un groupe devenu incontournable, de “Rock You Like a Hurricane” à “Still Loving You”, en passant par “Wind of Change”.

Côté billetterie, les fans sont invités à ne pas tarder. Une prévente exclusive aura lieu le 9 décembre à 10h, avant l’ouverture de la billetterie générale le 10 décembre à 10h dans les points de vente habituels.

Avec ces trois dates françaises, Scorpions prouvent qu’ils n’ont rien perdu de leur puissance ni de leur aura. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux de hard rock et de rock légendaire.