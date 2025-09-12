Foo Fighters est de retour en studio ! Un nouvel album de prévu ?

En tout cas le groupe à l'air de s'éclater !

Les Foo Fighters sont officiellement de retour en studio, et les signaux laissent penser que de nouveaux morceaux pourraient bien voir le jour très bientôt. Après une année mouvementée, le groupe mené par Dave Grohl semble prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Une année de changements

L’année 2025 a été marquée par un bouleversement inattendu : le départ surprise du batteur Josh Freese, remplacé par Ilan Rubin, connu pour son travail avec Nine Inch Nails. Un changement de line-up majeur qui a semé le doute parmi les fans, mais qui pourrait aussi insuffler une nouvelle énergie créative au groupe.

Deux titres inédits cet été

Avant de retrouver les studios, les Foo Fighters avaient déjà fait parler d’eux cet été avec la sortie de deux morceaux inédits. D’abord, une reprise de « I Don’t Wanna Hear It » de Minor Threat, enregistrée à l’origine en 1995 mais restée inachevée jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, « Today’s Song », un titre spécialement écrit et enregistré pour célébrer les trente ans de carrière du groupe. Deux clins d’œil aux origines punk et à la longévité exceptionnelle des Foo Fighters.

Un teasing énigmatique

Le 4 septembre, les réseaux sociaux du groupe ont affolé les fans : une photo mystérieuse, prise au Studio 606 de Los Angeles, montrait les six membres en cercle – uniquement visibles par leurs jambes et leurs chaussures. La légende, tout aussi énigmatique, disait : « Foo Fighters, rassemblez-vous ! Abonnez-vous à la newsletter pour des infos à ne pas manquer… ».

Vers un nouvel album ?

Difficile d’y voir autre chose qu’un message clair : quelque chose se prépare. Après But Here We Are (2023), album marqué par l’émotion et l’hommage à Taylor Hawkins, ce retour en studio pourrait bien être le point de départ d’une nouvelle ère. Reste à savoir si ces sessions déboucheront sur un album complet, ou simplement sur une série de singles.

En attendant, les fans scrutent la moindre annonce, dans l’espoir de voir les Foo Fighters repartir en tournée avec des titres flambant neufs.