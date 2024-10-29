U2 : Le groupe donne des nouvelles de Larry Mullen Jr !

Le batteur évoquait des blessures aux coudes, genoux et au cou. Il a du prendre du recul sur la scène musicale.

Larry Mullen Jr se confie sur ses problèmes de santé

Il y a deux ans, Larry Mullen Jr avait évoqué ses soucis de santé, des douleurs aux coudes, aux genoux et au cou qui s'étaient manifestées au fil des années, des blessures qu’il a pu "analyser" plus en détail pendant la pandémie de COVID. À l’époque, il avait avoué ne pas être sûr de pouvoir repartir en tournée avec U2 dans un avenir proche. Ces douleurs, liées à des années de pratique intensive de la batterie, avaient conduit Mullen à exprimer son besoin de "prendre un peu de temps… pour guérir". Il a depuis subi une intervention chirurgicale pour soigner ses blessures.

Alors qu’il était en phase de rétablissement après une opération à la nuque, Mullen a décidé de ne pas participer à la résidence de U2 à la Sphere de Las Vegas. Le bassiste du groupe, Adam Clayton, avait à l'époque confié :

"Tout le groupe et, j’en suis sûr, le public, seront profondément attristés par son absence. Larry va énormément nous manquer. Il souhaite revenir et poursuivre une longue carrière à la batterie, c’est pourquoi il prend soin de ses blessures."

Des nouvelles rassurantes !

Aujourd’hui, U2 a donné de nouvelles informations sur l’état de santé de leur batteur. Invités dans l’émission Apple Music de Zane Lowe, Clayton et The Edge, le guitariste du groupe, ont partagé quelques détails. Interrogé sur ce que Larry Mullen Jr. avait pu ressentir en assistant à l’avant-dernier concert de la résidence à Las Vegas, The Edge a répondu :

"Je pense qu’il a adoré à bien des égards et qu’il a dû se dire : 'J’ai hâte de revenir'."

Le guitariste a aussi apporté une note d’optimisme en précisant :

"La bonne nouvelle, c’est que Larry va de mieux en mieux chaque semaine. Nous serons de retour en studio avec lui bientôt pour faire de la musique ensemble. C’est quelque chose qui nous enthousiasme énormément."

Le groupe, qui vient de sortir Happiness, deuxième single de leur prochain album, semble donc impatient de retrouver Larry Mullen Jr. en pleine forme, prêt à repartir sur scène avec eux.