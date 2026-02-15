U2 : Découvrez l'histoire de "Discotheque", un morceau culte qui avait fuité !

Un fuitage massif, rare à l’époque, qui va forcer le groupe irlandais à avancer la date de sortie du single.

Le 15 février 1997, U2 est pris de court. À quelques semaines de la sortie officielle de Pop, son neuvième album studio, le groupe de Bono voit l’un de ses titres phares, "Discotheque", circuler illégalement sur les radios et dans les clubs. Un fuitage massif, rare à l’époque, qui va forcer le groupe irlandais à avancer la date de sortie du single. Retour sur l’histoire mouvementée d’un morceau devenu culte.

U2 en pleine mutation sonore

Au milieu des années 90, U2 n’est plus le groupe rock épique de The Joshua Tree. Après Achtung Baby et Zooropa, Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. plongent tête la première dans une révolution électronique. Influencés par la culture club, la techno, la dance et le big beat, ils veulent casser leur image et provoquer.

C’est dans ce contexte que naît "Discotheque", un titre explosif mêlant guitares saturées, boucles électroniques et une basse ultra-groovy. Un pari risqué pour un groupe alors au sommet de sa popularité mondiale.

"Discotheque" : un ovni dans la discographie de U2

Avec "Discotheque", U2 signe un morceau à contre-courant de ce que ses fans attendent. Le riff de guitare de The Edge, filtré et abrasif, se mêle à un beat dansant et répétitif. Le texte, volontairement ironique, parle de désillusion, de quête de sens et d’un monde moderne vidé de sa spiritualité.

Le titre devait initialement sortir plus tard en 1997 pour préparer tranquillement l’arrivée de Pop. Mais le destin en décide autrement.

Le fuitage qui change tout

Le 15 février 1997, "Discotheque" fuite. Le morceau se retrouve diffusé sans autorisation sur plusieurs radios européennes, notamment en France, et circule rapidement sous forme de copies pirates. À une époque où Internet n’en est qu’à ses débuts, ce genre de fuite est un véritable choc pour un groupe de cette envergure.

Face à l’ampleur du phénomène, U2 et leur label n’ont plus le choix : ils décident d’avancer la sortie officielle du single afin de reprendre le contrôle de la communication et limiter les dégâts.

Une sortie précipitée mais un succès mondial

Malgré cette sortie forcée, "Discotheque" devient rapidement un hit international. Le single atteint le top des charts dans plusieurs pays et s’impose comme un incontournable des clubs de la fin des années 90. Son clip décalé, où le groupe parodie les Village People, renforce encore son statut culte.

Le titre ouvre aussi la voie au PopMart Tour, une tournée monumentale et futuriste qui marquera durablement l’histoire du live rock.

Un morceau incompris devenu culte

À sa sortie, "Discotheque" divise. Certains fans historiques crient à la trahison, d’autres saluent l’audace. Avec le recul, le morceau est aujourd’hui considéré comme l’un des titres les plus avant-gardistes de U2, symbole d’un groupe refusant de se reposer sur ses acquis.

Ce fuitage de 1997, loin d’enterrer le morceau, a finalement contribué à sa légende. Une preuve de plus que, même sous pression, U2 a toujours su transformer les crises en moments historiques.