Metallica : Bientôt une série de concert à la Sphère ?

Et ça serait pour 2027 !

Après U2 ou encore les Eagles, la Sphère de Las Vegas, nouvelle salle totalement révolutionnaire, continue de faire rêver les plus grands noms du rock. Et si le prochain groupe à y poser ses amplis n’était autre que Metallica ?

Selon la rubrique Bizarre du Sun, le quatuor mythique serait en discussions très avancées pour une série de concerts dans cette salle futuriste hors normes. Les négociations seraient déjà conclues à « 90 % », laissant entrevoir une résidence événement prévue pour 2027, une fois la gigantesque tournée mondiale M72 terminée. Pour rappel, cette tournée planétaire, entamée en 2023, devrait s’achever en juillet 2026.

La Sphère : un terrain de jeu idéal pour Metallica

Avec une capacité de 17 600 personnes, la Sphère est bien plus qu’une simple salle de concert. Écrans LED immersifs à 360 degrés, acoustique ultra-précise et technologies visuelles inédites : tout y est pensé pour offrir une expérience sensorielle totale. Un écrin parfait pour un groupe comme Metallica, connu pour repousser sans cesse les limites du show live.

Une source non confirmée a déclaré au tabloïd britannique que l’éventuelle résidence du groupe suscitait déjà un engouement considérable sur le Strip de Las Vegas.

« Tout le monde ne parle que de la résidence de Metallica au Sphere », aurait confié cette source.

Un projet déjà bien avancé en coulisses

Toujours selon les mêmes informations, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo auraient déjà rencontré les dirigeants et les équipes techniques de la salle. Objectif : planifier un spectacle à la hauteur de l’événement, « si tout va bien ».

Si rien n’a encore été officialisé par le groupe ou son entourage, l’idée d’un Metallica version résidence high-tech fait déjà saliver les fans du monde entier. Après avoir dominé les stades, les festivals et les arénas pendant plus de quarante ans, les Horsemen semblent prêts à conquérir une nouvelle dimension du live.

Une chose est sûre : si l’information se confirme, Metallica à la Sphère pourrait bien devenir l’un des événements rock majeurs de la décennie.