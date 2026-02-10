Les Foo Fighters ont publié un nouveau clip vidéo présentant des morceaux inédits !

Le nouvel album arrive bientôt !

Les Foo Fighters continuent de semer le doute et l’excitation sur la toile. Depuis plusieurs jours, le groupe mené par Dave Grohl distille des indices énigmatiques autour de la sortie de nouveaux morceaux inédits, et le message commence sérieusement à prendre forme.

La semaine dernière, une première vidéo intrigante faisait son apparition en ligne, accompagnée de la légende : « Ceci n’est qu’un test ». Une publication brève, presque anodine en apparence, mais suffisante pour enflammer les fans les plus attentifs. Ce mystère vient aujourd’hui de s’épaissir avec un nouveau clip, sobrement intitulé « Here We Go Again », dont la légende complète la précédente : « D’un système de diffusion défaillant ». Mis bout à bout, le message ressemble à une annonce soigneusement orchestrée.

Ces publications ne sortent pas de nulle part. Il y a quelques semaines, Dave Grohl confirmait depuis une scène en Tasmanie que le nouvel album des Foo Fighters était prêt. Une déclaration claire, qui laissait entendre que le groupe entrait dans la dernière ligne droite avant un retour discographique très attendu.

L’extrait musical qui accompagne ce nouveau clip ne passe pas inaperçu. Le son se veut plus brut, plus direct, presque rugueux, à mille lieues de certaines productions plus policées de ces dernières années. Une orientation qui rappelle fortement l’énergie viscérale de « Wasting Light » (2011), album culte enregistré à l’ancienne et souvent cité parmi les favoris des fans.

Reste à savoir ce que ces vidéos annoncent réellement : un single imminent, une annonce d’album, ou simplement une stratégie pour maintenir la tension pendant la tournée actuelle. Une chose est sûre : le message est limpide. Après une période intense marquée par des changements de formation, la sortie de nouveaux singles et un retour en studio, il ne manque plus qu’une seule pièce au puzzle : l’annonce officielle du nouvel album.