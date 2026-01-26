Dave Grohl révèle en plein concert que le prochain album des Foo Fighters est terminé !

En plein show australien, Dave Grohl a révélé que le prochain album des Foo Fighters était déjà prêt, promettant un retour imminent.

Ce samedi, dans le cadre de leur tournée "Take Cover", depuis Launceston en Australie, Dave Grohl a fait une annonce qui ravira les fans des Foo Fighters. En introduisant le classique "Exhausted" de leur album de 1995, le frontman a confié au public : "Nous reviendrons ici plus tôt que vous ne le pensez... et nous avons même un nouvel album que nous venons tout juste de terminer". Il a ensuite ajouté que les fans pourraient très bientôt découvrir ce nouveau chapitre de la carrière du groupe.

Ce nouvel album succède à "But Here We Are" (2023), salué par la critique et marqué par la disparition de Taylor Hawkins et de la mère de Grohl, Virginia. Entre-temps, les Foo Fighters ont célébré leurs 30 ans de carrière avec les singles "Today’s Song" et "Asking For A Friend", ainsi qu’avec l’EP live "Are Playing Where??? Vol. I", publié sur Bandcamp. La formation continue ainsi d’honorer son passé tout en préparant un avenir musical prometteur.

Les fans français pourront voir le groupe sur scène le 19 juin à la Paris Défense Arena. Entre tournées, hommages et albums à venir, les Foo Fighters continuent de marquer l'histoire du rock.