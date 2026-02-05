Foo Fighters : Une vidéo contenant des morceaux inédits a été mise en ligne : « Ceci n’est qu’un test. »

Voici des bribes de ce qu'on pourra avoir sur le nouvel album !

Les Foo Fighters n’ont jamais été du genre à annoncer les choses frontalement. Quand il s’agit de teasing, le groupe mené par Dave Grohl préfère jouer avec les nerfs et l’excitation de ses fans. Et une fois encore, la machine est lancée.

Tout commence sur scène, en Tasmanie, lorsque Dave Grohl lâche une information qui n’a rien d’anodin : le nouvel album du groupe est prêt. Une déclaration qui aurait déjà suffi à faire monter la pression… mais les Foo Fighters ne se sont pas arrêtés là. Dans la foulée, une vidéo intrigante fait son apparition sur les réseaux sociaux du groupe.

Quelques images énigmatiques, une ambiance volontairement minimaliste, un visuel posant la question fatidique : « En voulez-vous plus ? ». Et surtout, cette phrase qui résonne comme un avertissement autant qu’une promesse : « Ceci n’est qu’un test. » Résultat immédiat : la communauté s’enflamme, dissèque chaque seconde du clip et tente d’en percer le sens.

L’élément qui retient particulièrement l’attention, ce sont les morceaux inédits que l’on peut entendre en fond sonore. Un extrait bref, mais suffisamment parlant pour réveiller de vieux souvenirs. Le son paraît plus brut, plus direct, à mille lieues de certaines productions récentes du groupe. Une approche qui rappelle fortement l’énergie et la rugosité de « Wasting Light » (2011), album culte enregistré en analogique et souvent cité comme l’un des sommets de leur discographie.

Alors, à quoi assiste-t-on réellement ? Un simple avant-goût d’un futur single ? Le prélude à une annonce imminente de nouvel album ? Ou une manœuvre habile pour maintenir la tension pendant la tournée actuelle ? Impossible de trancher pour le moment. Mais le message envoyé par les Foo Fighters est limpide : quelque chose se prépare.

Après une période dense marquée par des changements de formation, de nouveaux singles et un retour affirmé en studio, il ne manque désormais plus qu’une seule pièce au puzzle. Celle que tous les fans attendent avec fébrilité : l’annonce officielle du prochain album des Foo Fighters.

Et si ce n’était vraiment que le début du test…