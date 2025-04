Alice Cooper : un nouvel album annoncé avec l'effectif d'origine du groupe

Voilà une excellente nouvelle pour les fans d'Alice Cooper.

Il y a des groupes de rock dont on se demande comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps, et Alice Cooper en fait partie. Le groupe a quasiment 60 ans d'existence, et il a connu tellement de membres différents (à part au chant), qu'il n'y a pas assez de place à l'écran pour en faire la liste. Alors qu'Alice Cooper, chanteur principal du groupe, a fêté ses 77 ans il y a quelques semaines, on pensait que l'équipage était sur sa fin. C'était une erreur de notre part : un nouvel album vient d'être annoncé !

Une bonne nouvelle pour les nombreux fans du groupe américain, qui a connu ses heures de gloire dans les années 70/80. Mais la suite de l'information devrait faire encore plus plaisir aux fans : cet album sera enregistré avec l'effectif d'origine du groupe, parmi lequel on peut compter Michael Bruce à la guitare, Neil Smith à la batterie et Dennis Duanway à la basse. Ce projet d'album a été lancé en hommage à Glen Buxton, guitariste fondateur du groupe, décédé en 1997 et qui sera donc le seul artiste manquant sur cet album.

On connait déjà le nom du projet, qui s'appellera "Revenge Of Alice Cooper", et qui sera donc le premier album à réunir tout ce beau monde depuis... 1973, avec Muscle of Love". Le projet sera disponible à partir du 25 juillet, et distribué par earMUSIC. On connait même le nom du premier single, "Black Mamba", qui devrait être diffusé cette semaine dans l'émission radio "Alice's Attic".

Même Bob Ezrin, producteur qui avait travaillé avec le groupe sur quelques uns de leurs albums cultes dans les années 70, est lui aussi de retour. Voilà qui augure de bonnes choses du côté d'Alice Cooper ! On vous met la tracklist intégrale du projet en bas de l'article.

The Revenge Of Alice Cooper

‘Black Mamba’

‘Wild Ones’

‘Up All Night’

‘Kill The Flies’

‘One Night Stand’

‘Blood On The Sun’

‘Crap That Gets In The Way Of Your Dreams’

‘Famous Face’

‘Money Screams’

‘What A Syd’

‘Inter Galactic Vagabond Blues’

‘What Happened To You’

‘I Ain’t Done Wrong’

‘See You On The Other Side’

‘Return Of The Spiders 2025’ (bonus track)

‘Titanic Overunderture’ (bonus track)