Judas Priest, bientôt un album live ? Le bassiste Ian Hill balance des exclus !

Le groupe se prépare doucement à cette éventualité !

Judas Priest, bientôt dans un album live ?

Judas Priest, bientôt prêt à nous sortir un album de morceaux enregistrés en live ? Pour le moment, rien n'est confirmé, mais il semblerait que l'idée soit dans les petits papiers du groupe, à en juger par les propos de Ian Hill, fondateur et bassiste légendaire du groupe. Alors que le musicien était interrogé dans le cadre d'une interview accordée à OsvAlex Comunicación, le musicien a expliqué que peu importe où ils étaient dans le monde, le groupe emportait à chaque fois du matériel pour s'enregistrer lors de leurs shows. Et quand on parle d'enregistrement, il est bien question d'enregistrement de qualité professionnelle, avec l'idée qu'un jour, ces enregistrements puissent être utilisés dans une sortie live officielle ou pour des archives.

Une information qui n'a pas été démentie par le musicien, bien au contraire :

“C’est très facile à faire de nos jours. Nous emportons du matériel d’enregistrement partout, et je pense que la plupart des concerts sont enregistrés. Donc on ne sait jamais — si un live voit le jour, il se pourrait bien qu’une partie vienne du Mexique, par exemple. Mais on ne garde pas tout, évidemment. Cela dit, on enregistre la majorité des concerts.” - Ian Hill

Alors, pourrait-on envisager de voir un futur album live retraçant les moments les plus forts de leur tournée actuelle ? L'avenir nous le dira !

Toujours est-il que Judas Priest est plus que jamais sur le devant de la scène, force de leur résilience, et notamment depuis la sortie de leur dernier album en date, Invincible Shield. Ce dernier a d'ailleurs reçu un accueil plutôt enthousiaste de leur public, se hissant même à la 5e place des ventes en France et en tête des classements en Allemagne, Finlande, Suède et Suisse. En parallèle, le groupe s'est empressé de se relancer sur les routes avec leur tournée, Shield Of Pain, qui rend aussi hommage à l’album Painkiller, sorti en 1990. Le groupe propose un set rare et unique, mêlant classiques incontournables et nouveautés explosives, de quoi leur redonner une nouvelle jeunesse !