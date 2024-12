Linkin Park : Brad Delson prend la parole sur son absence des concerts du groupe !

S'il y a bien un groupe de rock qui a réussi son retour, c'est bien Linkin Park ! Depuis leur reformation en août dernier, le groupe est revenu au sommet avec une nouvelle chanteuse validée par des artistes de renom, un nouvel album qui cartonne, et une tournée très attendue pour 2025, incluant une date exceptionnelle au Stade de France. Sans oublier leur présence confirmée à la prochaine édition du Hellfest, du 19 au 22 juin 2025.

Cependant, tous les membres historiques ne sont pas présents sur scène. En effet, le guitariste mythique Brad Delson a choisi de se retirer des performances live, tout en continuant à travailler avec le groupe en studio. Son absence lors des concerts est compensée par Alex Feder, qui assure brillamment la partie guitare.

Dans une interview récente, Brad Delson a expliqué sa décision et rendu hommage à son remplaçant :

Avec humour, il a ajouté :

Brad est aussi revenu sur sa décision, prise avant la reformation du groupe :

"On ne s’est pas dit : ‘Reprenons là où on s’était arrêté.’ C’était plutôt : ‘Prenons ce qu’on a appris durant cette pause et abordons nos rôles avec plus de lucidité et de recul.’ Je m’épanouis vraiment en studio. J’adore créer de nouvelles choses. C’est ce qui m’énergise personnellement."