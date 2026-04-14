Papa Roach de retour en France pour deux dates en 2026 !

Le retour est déjà acté, et il risque de faire du bruit. Papa Roach n’a visiblement pas dit son dernier mot avec le public français. Alors que le groupe mené par Jacoby Shaddix avait littéralement enflammé le Zénith de Paris le 5 février 2025, voilà que les Californiens annoncent déjà leur comeback dans l’Hexagone… et pas pour une seule soirée.

Figure incontournable du rock des années 2000, Papa Roach continue de prouver qu’il est loin d’être un simple souvenir nostalgique. Le groupe prépare activement son nouvel opus, attendu courant 2026, et compte bien défendre ses nouveaux titres sur scène avec une énergie toujours intacte.

Bonne nouvelle pour les fans : Papa Roach sera de retour en France pour deux dates exceptionnelles. Le groupe se produira le 1er décembre 2026 à l’Adidas Arena de Paris, avant de mettre le cap sur Lyon le 6 décembre 2026 à la LDLC Arena. Deux rendez-vous qui s’annoncent déjà explosifs.

Côté actualité musicale, le groupe ne ralentit pas la cadence. Après la sortie du single "Wake Up Calling" en janvier 2026, Papa Roach continue de teaser son futur album, confirmant une fois de plus sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à son ADN.

Attention, la guerre des places s’annonce intense. Les préventes ouvriront le 15 avril à partir de 11h, avant une mise en vente générale le 17 avril à 11h. Autant dire qu’il faudra être rapide pour espérer décrocher son billet.

Avec ces nouvelles dates et un album en préparation, Papa Roach confirme qu’il reste un acteur majeur de la scène rock internationale. Et une chose est sûre : en décembre 2026, Paris et Lyon vont trembler.