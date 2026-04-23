Papa Roach retourne aux sources avec "Wake Up Calling"

Avec “Wake Up Calling”, Papa Roach signe un retour qui sonne comme une plongée directe dans son ADN le plus brut.

Avec “Wake Up Calling”, Papa Roach signe un retour qui sonne comme une plongée directe dans son ADN le plus brut. Le groupe californien, pilier du nu metal et du rock alternatif des années 2000, ravive ici une énergie plus agressive, plus instinctive, loin des productions parfois plus lisses de ces dernières années.

Dès les premières secondes, le morceau impose une tension nerveuse : riffs tranchants, batterie lourde et un Jacoby Shaddix habité, qui oscille entre colère et vulnérabilité. On retrouve cette signature émotionnelle propre à Papa Roach, celle qui a fait la force de titres comme “Last Resort”, mais avec une maturité clairement assumée.

Le clip de “Wake Up Calling” renforce cette impression de retour aux sources. Entre atmosphère sombre et mise en scène de luttes intérieures, il illustre un message central : la confrontation avec ses démons et la volonté de s’en sortir. Une thématique chère au groupe, mais ici traitée avec une intensité presque cathartique.

Musicalement, le morceau ne cherche pas à suivre les tendances actuelles. Il assume au contraire une esthétique plus directe, presque raw, qui rappelle les débuts de Papa Roach tout en gardant une production moderne.

Avec ce titre, le groupe ne fait pas qu’un clin d’œil à son passé : il réaffirme surtout ce qu’il est profondément. Un groupe de rock capable de transformer la douleur en énergie, et le chaos en hymne.