Peaky Blinders : Cillian Murphy compare Tommy Shelby à Ozzy Osbourne

Selon l'acteur, son personnage présente plusieurs similitudes avec le chanteur de Black Sabbath et sa vie dans la ville de Birmingham.

L'acteur oscarisé Cillian Murphy, vedette de la série Peaky Blinders, a établi des comparaisons surprenantes entre son personnage, Tommy Shelby, et Ozzy Osbourne. Il a évoqué ce parallèle dans une publication Instagram promotionnelle pour le nouveau film Peaky Blinders : L'Homme immortel, sorti le 20 mars.

Lors d'une interview, Murphy a sélectionné une playlist de sept chansons qui, selon lui, incarnaient parfaitement la série. Comme morceau d'ouverture, il a choisi « War Pigs » de Black Sabbath, tiré de Paranoid, qu'il décrit comme « une œuvre musicale tout simplement phénoménale et bouleversante » et qui établit des parallèles entre la rébellion de Tommy Shelby et celle de Ozzy Osbourne.

Pour le grand acteur, les deux personnages incarnent une certaine opposition à l'autorité. Il explique que si son personnage n'est certainement pas un pacifiste, comme on le voit souvent dans la série, il n'éprouve pas non plus « beaucoup de sympathie pour l'autorité, la hiérarchie et le système de classes ». Dans l'interview, il évoque également le récent décès d'Ozzy Osbourne, survenu en juillet de l'année précédente.

La playlist de Cillian Murphy comprend également des titres de Sinéad O'Connor, Thom Yorke (Radiohead), Leonard Cohen et David Bowie, autant d'artistes qui contribuent à l'atmosphère émotionnelle et narrative de la saga.

La bande originale de Peaky Blinders (2019) comprenait un autre classique de Black Sabbath, The Wizard, ainsi que des titres de Queens of the Stone Age, Idles, The White Stripes, Joy Division, Nick Cave, Radiohead et bien d'autres, renforçant l'univers rock et sombre qui accompagne chaque épisode.