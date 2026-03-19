Wayne Perkins : le guitariste virtuose qui a failli rejoindre les Rolling Stones est mort à 74 ans

Wayne Perkins, guitariste aussi discret qu’influent, est décédé le 16 mars 2026 à l’âge de 74 ans.

Le monde du rock est en deuil. Wayne Perkins, guitariste aussi discret qu’influent, est décédé le 16 mars 2026 à l’âge de 74 ans. Véritable virtuose de la guitare, il laisse derrière lui une carrière riche, marquée par des collaborations prestigieuses et une empreinte sonore reconnaissable entre mille.

Né en Alabama, Wayne Perkins s’impose dès les années 70 comme un guitariste de session incontournable, capable de naviguer entre rock, blues et reggae avec une aisance déconcertante. Son toucher, à la fois précis et chargé d’émotion, attire rapidement l’attention des plus grands noms de l’industrie musicale.

C’est notamment avec Bob Marley qu’il marque les esprits. Perkins participe à l’album Catch a Fire, et signe un solo resté culte sur “Concrete Jungle”. Une performance qui contribue à l’exportation du reggae vers un public international, tout en démontrant sa capacité à transcender les genres.

Mais l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière reste sans doute son lien étroit avec The Rolling Stones. En 1974, après le départ de Mick Taylor, le groupe britannique est en quête d’un nouveau guitariste. Wayne Perkins est alors invité à auditionner et participe même aux sessions de l’album Black and Blue. Son jeu impressionne profondément le groupe, notamment Mick Jagger et Keith Richards, au point qu’il est longtemps considéré comme le favori pour intégrer officiellement les Stones.

Une anecdote devenue légendaire dans l’histoire du rock raconte que son style, jugé trop technique et fluide, contrastait avec l’esprit plus brut et instinctif du groupe. Finalement, c’est Ronnie Wood qui sera choisi, laissant Wayne Perkins aux portes de l’un des plus grands groupes de tous les temps. Une décision qui n’enlève rien à l’impact de ses contributions sur l’album, où son jeu reste clairement identifiable.

La disparition du musicien a été annoncée par son frère sur les réseaux sociaux. Dale Perkins a partagé un message émouvant sur Facebook :

« Pour ceux qui ne l'auraient pas appris, Wayne est décédé hier paisiblement. Nos sœurs et les membres de la famille étaient là avec lui. Nous apprécions toutes les pensées bienveillantes et les souvenirs. Il était unique en son genre et nous l'aimions beaucoup, et merci à tous. »

Malgré cette opportunité manquée, Wayne Perkins poursuit une carrière solide, collaborant avec de nombreux artistes et sortant ses propres projets solo. Il s’impose comme un musicien respecté, apprécié pour sa sensibilité musicale et son authenticité.

Souvent qualifié de “guitariste de guitaristes”, il n’a peut-être jamais connu la gloire grand public, mais son influence se fait sentir chez de nombreux musiciens. Sa disparition rappelle à quel point certaines figures essentielles du rock évoluent dans l’ombre, tout en façonnant durablement son histoire.

Avec Wayne Perkins, c’est une certaine idée du rock sincère et habité qui s’éteint — mais son héritage, lui, continuera de résonner longtemps dans les riffs et les solos des générations futures.